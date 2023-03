Con motivo de la Semana Internacional de la Mujer, la artista eldense de origen filipino María Marí Murga expone hoy viernes su galardonado diseño Men at your Feet en el National Liberal Club de Londres. La obra de arte es un zapato escultura que muestra los dibujos al carboncillo de la artista y desnudos masculinos que cubren un zapato de tacón. El color dorado que cubre la suela y el tacón simboliza el marco que abraza la obra.

La artista va a realizar una presentación ante la audiencia de la Sala Lady Violet en la que la desarrollará el proyecto del zapato escultura, desde su creación en colaboración con el Instituto Tecnológico del calzado Inescop en Elda, la censura del diseño y los galardones recibidos en Reino Unido, hasta el lanzamiento de una línea de calzado, Men at your feet. La obra ha sido premiada por The Royal Society of British Artists y The De Laszlo Foundation en The Mall Galleries de Londres.

El evento está organizado por Carmen Bouverat de Young, directora del Spanish Circle UK. Las obras de arte de María Marí Murga forman parte de colecciones privadas internacionales: The De Laszlo Foundation London, The Reginald F. Lewis Foundation New York, The United States Philippines Society Washington D.C. o Metro Pacific Investments Corporation Manila.

El National Liberal Club de Londres, ubicado en el centro de Westminster, está considerado el corazón del liberalismo británico y es uno de los clubs privados más emblemáticos de la capital británica. Fundado en 1882, el National Liberal Club incluye desde sus inicios la diversidad étnica y social entre sus miembros, siendo el primer club londinense en admitir mujeres.