Quienes salían de marcha en los años 90 seguro que bailaron sus éxitos. El grupo valenciano de eurodance New Limit, originario de Silla, fue fundado en 1994 y se catapultó a la fama con su primer sencillo "Smile", lanzado en octubre de ese mismo año. El tema se convirtió en un éxito en 1995, sonando en emisoras de radio y discotecas de todo el país.

La cantante y letrista Amparo Ríos, que el próximo 14 de noviembre cumplirá 54 años, lideraba la banda. Junto a sus hermanos Sebastián y José V. (responsables también del éxito de Kriss) quienes se encargaron de las tareas de estudio, música y producción, lograron llevar a New Limit a los primeros puestos en las listas de ventas en España.

"Eres más malo que el inglés de New Limit"

En aquellos años se puso de moda la frase "eres más malo que el inglés de New Limit", pero a pesar de que la pronunciación de la cantante ciertamente no era muy ortodoxa, eso no impidió que todos sus temas fueran unos "rompepistas", todos ellos con un sonido y un estilo musical muy personal y reconocible.

Tanto es así que el grupo sigue en activo y recientemente lanzó un LP de edición especial, ya agotado en formato físico, donde han reeditado su canción más icónica con la letra en castellano:

No faltan en ese trabajo otros de sus temas más recordados y un nuevo single que da título al disco, "Silent", que acumula más de 13 millones de reproducciones y próximamente sonará en sus sesiones en vivo.

Del éxito de "Smile" al de "Scream" y giras internacionales

El grupo lanzó su segundo éxito, "Scream", a finales de 1995, lo que les permitió iniciar una gira nacional con un equipo artístico encabezado por Amparo Ríos y su prima Sonia Bañuls, bailarina y coreógrafa. New Limit también realizó giras por Europa e Hispanoamérica.

Aquí puedes ver cómo sonaba en directo en una actuación en el programa de Canal 9 "Babalá" que presentaba María Abradelo:

Y aquí una actuación en 2020 con esa misma canción, 25 años después:

Después de sus dos primeros hits llegarían otras canciones como "In my heart" y "Lies" en 1996 y "Every Single Day" y "In the dark" un año después, que también conquistaron a los amantes del dance y que, como los anteriores, sonaron en la mítica Ruta del Bakalao.

Aquí puedes ver una actuación de New Limit con "In my heart" 25 años después:

Su producción musical del siglo pasado se completaría con "One sweet dream" y "When I was young" en 1998.

Sus canciones han llegado a aparecer en el cine. "Smile", por ejemplo, sonó en la película "La Inocencia", de Lucía Alemany, y "In my heart" lo hizo en la serie de HBO "Todo lo otro".

"Surround me" inauguró en 2001 su música en la nueva década.

Tras un paréntesis de 3 años y tras el lanzamiento de "My Destiny" en 2004, la banda dejó de componer y se dedicó a realizar sesiones en vivo de sus temas por distintos puntos de España.

En 2015, New Limit lanzó una nueva canción titulada "The Game", en la que Amparo Ríos también se desempeñó como compositora y productora. El tema fue incluido en un recopilatorio lanzado online en China y Japón.

Ese mismo año, con Amparo Ríos nuevamente como vocalista y productora, salió al mercado la canción "Run to Me".

New Limit, referente indiscutible del eurodance español y la música noventera, continúa actuando en los numerosos conciertos y festivales remember que se celebran no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo.

El pasado 11 de febrero, sin ir más lejos, participó en Lima (Perú) en el quinto festival Eurodance "Yo amo los 90's. The Return".