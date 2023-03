Unicómic cumple 25 años. Estas jornadas dedicadas al tebeo que nacieron de un grupo de frikis de las viñetas festejan su cuarto de siglo con tres días dedicados a divulgar y analizar las posibilidades de esta herramienta gráfica y literaria dentro de la Universidad de Alicante. Del 23 al 25 de marzo, una veintena de autores y especialistas pasarán primero por la Facultad de Educación (el jueves, la parte más académica) y por la Sede Universitaria de Alicante, después, para la presentación de obras y encuentro con autores el viernes y el sábado.

Unicómic surge de la puesta en común de cinco -entonces- jóvenes estudiantes pertenecientes a Universitarios Progresistas y al Club Star Trek Alicante: Daniel Simón, Pablo Durá, Javier García-Conde Maestre, Jaime Albero y Joan Miquel Rovira. "Éramos un grupito que al final siempre acababa hablando de cómic, unos más del tebeo y otros del cómic norteamericano y pensamos que por qué no hacer algo de cómic en la Universidad. El primer año tuvo buena acogida y seguimos, pero seguro que ninguno pensábamos durar 25 años", apunta Rovira, organizador y cofundador de las jornadas, que en esta edición-aniversario incluyen una charla el día 24 sobre el recorrido de Unicómic a lo largo de estos años con algunos de sus fundadores y también se avanzará el nuevo logo de las jornadas y el logo 25 aniversario, un curso de verano sobre cómic, publicaciones y un congreso internacional, entre otras actividades.

Joan Miquel Rovira destaca que en este tiempo muchos de los autores que llegaban con sus primeras obras o fanzines en las primeras ediciones hoy son autores consolidados. Por ejemplo, el alicantino Román López Cabrera presentó en 2016 Secret Family, una obra autoeditada mediante crowdfunding, y ahora ya publica para Panini o Cascaborra y este año acude invitado con Marina Armengol a presentar ¡Hay que arreglar lo de Dinamarca! y Mad Market (el día 25, a las 18 horas); o Carles Esquembre, valenciano afincado en Alicante, que en 2014 presentó The Body y el pasado año publicó con Planeta Cómic Las tres heridas de Miguel Hernández, que presentó en la anterior edición de este encuentro.

Este año, además, el cartel es obra de uno de los fundadores, García-Conde Maestre, cuyo contenido presentará el día 24 (17.30 horas), ya que reúne a algunos de los personajes de autores que han participado en las jornadas -una vampira de Sergio Bleda, el eternauta de Francisco Solano López o Yuna de Juaco Vizuete, entre otros- en un homenaje al dibujante estadounidense George Pérez, fallecido en 2022, autor de la portada de los doscientos números de la colección de Los Vengadores.

El encuentro comienza el jueves con una jornada que desarrollará la parte más académica del programa: la inauguración y la presentación de los trabajos de Working Groups y Management Committee del proyecto Europeo iCOn-MICS (COST Action 19119), del que Unicómic forma parte.

La programación completa se puede consultar en la web, donde destaca el viernes una sesión monográfica dedicada a la relación cine y cómic coordinada por Fran J. Ortiz, en la que se abordará este binomio "con ideas un poco más originales o menos tratadas que las habituales adaptaciones, como los seriales, la ampliación de los universos de Blade Runner, Dune o Star Wars en el mundo del cine o la relación de la película A Ghost Story con el comic Here". El propio Ortiz recordará el vínculo del cineasta italiano Federico Fellini con las viñetas, tanto como autor en su juventud como al final de su carrera, cuando convirtió en cómic dos proyectos que no llegó a materializar en películas: Viaje a tulum y El Viaje de G. Mastorna.

En la tarde del viernes presentan sus cómics la alicantina Gema Over (Paseando a Titi y Viviendo con Titi), Carlos Samper y Vicente Cifuentes (Into the Deep) y habrá un encuentro con Andrés Guinaldo (Batman, la leyenda, Blade Runner 2029, etc.) mientras que el broche lo pondrá el sábado el cómic y la película de animación Black is Bletza II: Ainhoa, nominada en los recientes Premios Goya. Ambos han tenido como guionista a Fermin Muguruza, referencia de la escena musical vasca, que acude con la dibujante Susanna Martín y la productora Jone Unanua para hablar de esta historia, iniciada primero en cine, que contará con la proyección de la película, inédita en Alicante.