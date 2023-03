Reivindican su papel como mujeres, pero como mujeres que cuentan el mundo. Desde los sentimientos y desde el horror. Pero sobre todo desde la responsabilidad que supone convertir la fotografía en documento de una realidad en la que siempre han estado en segundo plano. Por eso Close enough, la primera exposición de la agencia Magnum en Alicante, más que feminista es reivindicativa y también testimonial para dar visibilidad a la mujer detrás del objetivo pero también para revisar su papel delante de él.

La muestra, con la que se ha inaugurado la nueva sede de la Generalitat en el histórico edificio de Correos, incluye obra de doce de las trece mujeres que forman parte de la famosa agencia de fotografía presidida ahora por la alicantina Cristina de Middel.

«Tener la posibilidad de presentar mi trabajo con todas mis compañeras de Magnum en Alicante, donde he nacido, vivido y trabajado toca muchas partes de lo emocional en mí», ha asegurado durante la presentación, recordando que «cuando tenía 10 años venía a esta oficina de correos con mi padre a mandar télex».

Una carga sentimental a la que se une «la satisfacción de que se le dé un poco de relevancia al trabajo creativo de las mujeres, sobre todo en Magnum que cumple 75 años y está muy marcada con una percepción muy documentalista, muy del hombre de la guerra, y en la que muchas veces el trabajo de las mujeres que también documentan el mundo no se ve en primera línea».

Cercanía emocional

El título de la exposición responde a la máxima de Robert Capa, creador de esta agencia, de que si una foto no es suficientemente buena es porque no estás lo bastante cerca. A partir de esa idea, estas doce fotógrafas «de distintas generaciones, de distintos backgrounds culturales» realizan propuestas que van desde lo muy íntimo hasta la crónica de la guerra desde territorio ruso, «con un acercamiento que cuestiona desde el inicio esa idea de Capa», al reivindicar «una cercanía emocional y una cercanía de los sentimientos, y una mayor responsabilidad a la hora de documentar el mundo», asegura la Premio Nacional de Fotografía que estuvo acompañada por el director general de Relaciones Informativas, Pere Rostoll.

La exposición, que viene directamente desde el Internacional Center of Photography de Nueva York, donde se exhibió por primera vez, muestra además una forma de presentar la fotografía muy diferente, de manera que cada una de las autoras ofrecen al mismo tiempo una propuesta artística con el montaje. «Casi todas las mujeres que participan trabajan no solo documentando fotos en sus libros sino que también hacen exposiciones, por lo que la fotografía pasa a otro formato con enormes posibilidades para encontrar la mejor forma para que llegue el mensaje».

El hilo que une a estas doce fotógrafas es que «todas somos conscientes de que hay que cambiar la manera en la que la mujer se representa en la fotografía, no solo como objeto de la imagen sino como autora, lejos de esa imagen débil porque la mujer también va a la guerra. Se trata de dejar de estereotipar a la mujer, tanto dentro como fuera de la foto y normalizar que hacemos de todo y nos expresamos sobre todo. Y además se nos da bien».

Doce nombres, doce miradas

Son doce las miradas al mundo (al propio y al general) que muestra esta exposición. Alessandra Sanguinetti ha seguido desde 1998 la vida de dos niñas en una granja de la Pampa Argentina. Nanna Heitmann, mitad rusa y mitad alemana, ha documentado la guerra desde Rusia, «donde viven una realidad totalmente distinta a la nuestra», apunta De Middel.

Para Myriam Boulos, libanesa, su generación no tiene miedo a su cuerpo ni a su imagen, y retrata otra realidad de Beirut, con temas «un poco irreverentes en una sociedad tan clásica».

La propia Cristina de Middel mira también desde otro lado el tema de la prostitución en Gentleman’s Club, entrevistando a hombres que pagan por tener relaciones. «La prostitución visualmente siempre se explica con imágenes de mujeres, no hemos retratado la otra mitad», asegura. Puso un anuncio en un periódico de Río de Janeiro en la sección de contactos y empezaron a llamarle hombres dispuestos a contar su experiencia. De esta forma lo extendió a diez ciudades distintas y el proyecto se prolongó durante siete años. El resultado son 100 fotografías reunidas en un fotolibro que retratan a esos consumidores y recogen sus testimonios. "A todos les pagué por entrevistarles, como un juego de invertir los roles; íbamos a la habitación, les hacía la foto y una entrevista, me firmaban el consentimiento y luego les pagaba, yo me iba y ellos se quedaban con el billete en la mano".

Olivia Arthur, tras quedarse embarazada, empezó a trabajar en cómo su cuerpo podía convertirse en una máquina "y trabajó la conexión con lo corporal y sus límites".

Carolyn Drake, tras cubrir las crisis de Oriente Medio, decidió mirar hacia su país, EE UU, y retratar sus problemas, "pero sin imponer su visión a través de la cámara", con proyectos colaborativos.

Susan Meiselas recoge en sus fotografías, "con unas imágenes austeras", los refugios de mujeres maltratadas en la cuenca minera inglesa; mientras la turca Sabiha Çimen ofrece otro punto de vista de la mujer islámica comparando su experiencia en una escuela coránica con la que viven las nuevas generaciones.

La iraní Newsha Tavakolian muestra un vídeo en el que expresa en imágenes lo que ella siente al sufrir de síndrome premenstrual. Bieke Depoorter recoge su experiencia en varios países donde cada día tenía que encontrar alguien que le dejara dormir en su casa. Después de varios años, pensó si realmente a la gente de Egipto le gustaba esto y lo llevó a las zonas donde hizo el libro para que la gente opinase sobre las imágenes.

Fotografiar a quien le echaba algún piropo conforma el trabajo de Hanna Price, a través de retratos "no acusatorios sino con interés fotográfico", mientras Lua Ribeira, que estaba presente en la sala, muestra su proyecto Agonía en el jardín, "sobre la influencia del trap y el drill en España". Lo que era importante, destaca, "era ver cómo el contenido, los sonidos y la estética están relacionados con la precariedad estructural".

«Quién quiera hacerse preguntas, quién quiera reflexionar sobre las imágenes que cada día nos bombardean que venga aquí y a lo mejor encuentra respuestas, o algunas preguntas quizás más concretas», destaca Cristina de Middel.

La exposición estará en Alicante hasta el próximo mes de julio y se podrá visitar los días laborables, de 17 a 20 horas; los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los domingos, de 10 a 14 horas.