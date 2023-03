La organización del Low Festival continúa ampliando el cartel de la próxima edición de 2023 con nueve confirmaciones nuevas: The Vaccines, Miss Caffeina, Ladilla Rusa, Natalia Lacunza, Catnapp, Karavana, La Élite, Pablo Lesuit y Pipiolas. Nombres que se unen a los ya anunciados hasta el momento como Interpol, Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bicycle Club, Deluxe, Iván Ferreiro y Arde Bogotá, entre otros artistas, que pasarán por los escenarios de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm del 28 al 30 de julio.

The Vaccines, que ya visitaron el Low en la edición de 2019, llegan directos desde Londres dispuestos a presentar su trabajo más visceral hasta la fecha: su último álbum, Back in Love City (2021). Un disco en el que han apostado por la reinvención introduciendo nuevos sonidos y explorando nuevas ideas y al que ha continuado su EP Planet Of The Youth de 2022, con seis canciones únicas que muestran la madurez de la banda con nuevos sonidos y mensajes.

Miss Caffeina es la segunda gran confirmación de esta tanda de nueve nombres. La banda madrileña llega con su nuevo trabajo, El Año del Tigre, un álbum que se convierte en una oda a la alegría y al positivismo con unas letras que brillan y que convertirán su show en un directo repleto de hits.

Ladilla Rusa serán los encargados de montar la fiesta. La banda de electro-pop llegará a Benidorm con su mejor humor y la fiesta como bandera y dispuestos a convertir su actuación en una verbena con temas como Criando Malvas o Macaulay Culkin.

La navarra Natalia Lacunza presentará su trabajo Tiene que ser para mí, su primer álbum que encierra lo más íntimo del proceso creativo y vital de la artista: un trabajo que refleja el arte y la música con la que ha crecido y que ha llegado a su máximo esplendor con este trabajo honesto y especial que se ha convertido en un regalo tras el éxito de su primer sencillo, Nana triste.

Catnapp llega a Benidorm con su expresionismo emocional y sus ritmos intensos y llevará a todos los lowers a los límites de la música electrónica, con una versión única y audaz de la composición y producción de sus canciones en las que combina la estética milenaria de vanguardia con un lirismo sincero. Una de las grandes apuestas de esta edición.

Los madrileños Karavana no podían faltar en la nueva tanda de confirmaciones. La banda se define como "guitarras sucias y letras cursis", aunque su pop rock dejará con la boca abierta a más de un lower. Llegan a Benidorm con temas como Strokes, Hoy o Pienso con un directo que es un auténtico chute de energía.

Cierran el ciclo La Élite, cuyo estilo synth-punk combina a la perfección la melodía pop y la energía con las letras más punk, Pablo Lesuit, con un directo repleto de ritmos de cumbia y guitarras eléctricas y Pipiolas, el carismático dúo pop lleno de fantasía con grandes melodías y arreglos.

Los abonos para #Low2023 están disponibles, solo hasta este domingo o agotar cupo en www.lowfestival.es o en www.entradas.com.