El actor Imanol Arias ha recogido el Pi d’Honor de la 21 Mostra de Teatre de l’Alfàs por toda una vida dedicada a las artes escénicas, y lo ha hecho en la Casa de Cultura con el aforo completo y el auditorio en pie tras la puesta en escena de ‘Muerte de un Viajante’, adaptación teatral de una de las obras clave del dramaturgo y escritor Arthur Miller, dirigida por Rubén Szuchmacher y adaptada por Natalio Grues.

Imanol Arias, como recordaba el concejal de Cultura Manuel Casado al público momentos antes de la entrega del premio en una ganla celebrada este sábado, fue de los primeros actores en recibir el prestigioso Faro de Plata del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, en el año 1991 junto a Florinda Chico, y después de 32 años, regresa para participar en otro de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia de Alicante, la Mostra de Teatre de l’Alfàs.

De esta forma, ahora comparte el emblemático Pi d’Honor con Concha Velasco, José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba, Juan Echanove, Juan Diego, María Luisa Merlo, Beatriz Carvajal, José Sancho, Lola Herrera, Nati Mistral, Arturo Fernández, María Fernanda d’Ocón, Nuria Espert, Amparo Rivelles, Verónica Forqué, José Luis López Vázquez, Gabino Diego, Rafael Álvarez ‘el Brujo’, Nancho Novo, Carlos Hipólito y la compañía Yllana.

El actor se acordó de "una letanía de grandes interpretes, muchos de ellos ya ausentes" mientras mirando hacia arriba emocionado. Lanzando un beso al escenario, acuclillándose y con lágrimas en los ojos recogía el Pi d’Honor de manos del alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques, quien comentaba al homenajeado que el año que recibieron el premio él y Florinda Chico del Festival de Cine, "fue la primera vez que la gala se celebraba en la Casa de Cultura", inaugurada tres meses antes.

Imanol Arias, a su vez, se mostró humilde cuando se habló de méritos: “El único mérito que tienes es haber llegado a los 67 años que no te hayan echado de la profesión, y haber tenido la gran fortuna de caminar de la mano de actores, actrices, técnicos... personas que desde hace cuatro años, con esta compañía, me llenan de orgullo y amor y son quienes se merecen este premio” destacaba el actor nada más recoger el Pi d’Honor.

“El teatro habla de los silencios del alma, a veces como secretos infantiles que nos negamos a nosotros mismos. Después de tanto como hemos pasado con la pandemia, los silencios claman por salir, por emocionarnos cuando nos emocionamos, por agradecer cuando agradecemos, por luchar todo lo que haya que luchar para intentar simplemente ser feliz. No se lucha para otra cosa, se lo digo yo que estoy prácticamente en la recta final de mi vida, aunque sean veinte, quince, diez... me da igual. Y en esta recta, uno tiene mucho pasado y muy poco futuro, por lo tanto, me centro en el presente, nunca he sido más feliz y nunca me he sentido más vinculado con la vida, así que disfruten de la vida, saquen sus silencios interiores, sean ustedes mismos, tengan toda la libertad del mundo, no se fíen de nada ni de nadie, casi nada es lo que parece, pero casi todo nos toca los huevos continuamente”.

Arias se suma así a la ya larga lista de homenajeados por la Mostra de Teatre de l’Alfàs, y lo ha hecho con todo un clásico de la literatura en una versión pensada para una nueva generación de espectadores. Como destacaba en la presentación de la Mostra de Teatre el alcalde, Vicente Arques, "una vez más se ha conseguido lo que cada año parece imposible, superar el listón de ediciones anteriores entregando el Pi d’Honor a un actor como Imanol Arias de quien llevábamos muchos años intentando que nos acompañase, uno de los intérpretes más conocidos y queridos de nuestro país”.

Si bien es cierto que Imanol Arial es más conocido por su carrera filmográfica, y su participación en más de 71 películas, y otras tantas series de televisión, destacando el hecho de haber trabajado con los más prestigiosos directores de cine de nuestro país, también es cierto que ha alternado cine y teatro hasta 1994, año en que que se centra en el cine hasta recuperar el pulso con el teatro en 2018 con "La Vida a palos".

Desde 2021 lleva representando "La muerte de un viajante" del escritor Arthur Miller, adaptada por Natalio Grueso y dirigida por Ruben Szuchmacher. Obra con la que Imanol Arias triunfaba ante el público de l'Alfàs junto a todo su equipo: Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores y Carlos Serrano-Clark.