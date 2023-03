La Sociedad Blues de Alicante y el promotor Testi Tajada vuelven a llevar el blues al Teatro Principal de Alicante este miércoles con la actuación de la cantante y compositora estadounidense E.C. Scott, que se subirá al escenario acompañada de la Keith Dune's Blues Band, que ya actuó en Alicante el pasado mes de octubre. El concierto, que se enmarca en el ciclo An evening with the blues, comienza a las 20.30 horas y las entradas (de 15, 20 y 30 euros) se pueden adquirir en Instanticket o a través de la web del teatro.

La artista californiana trazará un recorrido por la historia del blues, desde sus raíces acústicas del Delta del Mississippi, hasta los años 40 en la ciudad de Chicago, homenajeando en esta ocasión a las grandes cantantes de la época, como Bessie Smith «La emperatriz del blues» , Ma Rainey «La madre del blues», y otras cantantes menos conocidas de este género musical. Nacida en Oakland, Califòrnia en 1951, E.C. Scott es una cantante y compositora de blues que también se acerca al gospel y al soul blues. De forma paralela, ha sido la presentadora durante cinco años del popular programa de televisión EC's Jook Joint, dedicado a las bandas de blues estadounidenses, apunta la Sociedad Blues de Alicante. Como muchas cantantes de su época, se inició en la Iglesia Bautista Misionera St. John centrando más tarde su atención en la música soul. Scott comenzó a cantar en clubes nocturnos a la edad de 16 años. Al reanudar su carrera tras crear una familia, lanzó en 1995 su primer álbum, Come Get Your Love, que alcanzó muy buenas críticas, como la de la revista Living Blues que señaló sobre E. C. Scott que "debe estar considerada entre las mejores cantantes promesa de blues de los últimos años". En su larga trayectoria ha participado en numerosos festivales, siendo nominada en diez ocasiones a los Blues Music Awards. Ha compartido escenarios con artistas como Ray Charles, Patti LaBelle, Lou Rawls, John Lee Hooker. En su visita al Teatro Principal de Alicante con la Keith Dunn’s Blues Band contará también con el pianista Kristian Rannerbeg como artista invitado.