El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presenta una potente apuesta por la fotografía de la mano de tres exposiciones individuales dedicadas a la obra de profesionales de primera línea: Cristina de Middel, Ricardo Cases y Miguel Trillo.

El director del Consorcio de Museos y del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha presentado hoy las tres propuestas: Cristina de Middel. Etcétera!, en la Sala Carlos Pérez; Miguel Trillo. Asiatown, en la Sala 1, y Ricardo Cases. El ficus del Parterre, en la Sala 2. En la presentación, Pérez Pont ha estado acompañado por los tres artistas y los comisarios de las muestras, que estarán disponibles hasta el 18 de junio. Las tres exposiciones están organizadas y producidas por el Consorcio.

"En este 2023, desde el CCCC apostamos por apoyar al arte valenciano, produciendo exposiciones de artistas que son grandes referentes, nacidos o afincados en Alicante, Valencia y Castellón. Es el caso de Cristina de Middel y Ricardo Cases, que, junto al gaditano Miguel Trillo, tienen un papel protagonista en la programación del Centre del Carme, y forman una tríada de fotógrafos de primer nivel que nos ofrecen sus personales visiones del mundo actual, de la juventud, del arte y de la vida cotidiana", asegura el director del Consorci de Museus y el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Cristina de Middel: desmontando la narración convencional

La alicantina Cristina de Middel, que preside la prestigiosa agencia Magnum y es Premio Nacional de Fotografía en 2017, muestra en Etcétera! su personal discurso, con el que intenta cuestionar las reglas tradicionales de la exhibición fotográfica, rompiendo los conceptos básicos de unicidad, orden y narración con los que se suelen ofrecer los proyectos artísticos en las salas de arte.

En la primera parte de la exposición, comisariada por Rafael Doctor, las imágenes se aglutinan en un gran mural que configura un inmenso gabinete de obras, una gran obra donde el todo y lo individual se conjugan perfectamente. Como contrapunto a todo ese deliberado exceso, y, en la sala final, el CCCC presenta la nueva serie fotográfica de Cristina de Middel, Gentleman’s Club, donde la artista analiza la prostitución femenina a través de los clientes en varias partes del mundo.

Etcétera! supone una nueva vuelta de tuerca al particular ejercicio crítico que de Middel inició en 2017 con Muchismo (Sala Fernando Fernán Gómez, Madrid) y que continuó en 2019 con La construcción de la realidad y otras mentiras (CAF, Almería), y, en 2021, con La línea pródiga (Las Cigarreras, Alicante).

"El reto que ofrece esta cuarta variación de la propuesta viene acompañado del inmenso orgullo que es para mí poder mostrar la obra en un espacio como el Centre del Carme y de la alegría que supone regresar a València, ciudad en la que me formé y en la que empezó esta aventura que desnudo ahora en una sala tan gigante como estimulante", asegura la artista.

La juventud asiática según Miguel Trillo

El proyecto de Miguel Trillo AsiaTown se presenta en València tras su estreno en el marco de colaboración con el Centro Cultural Las Cigarreras, en PhotoAlicante, y que pretende mostrar al público el resultado del trabajo realizado por el artista en las primeras décadas del siglo XXI en Asia.

La exposición, comisariada por Sema D’Acosta, reúne retratos de gente joven a pie de calle en diferentes ciudades asiáticas, desde Oceanía hasta el golfo Pérsico, que dan testimonio del inicio de una nueva cultura urbana, cuyos parámetros estéticos se han expandido globalmente gracias a Internet, las redes sociales y el smartphone.

"Asiatown trata del tobogán visual que ha supuesto la cultura juvenil japonesa o surcoreana para el resto del continente asiático y para las demás zonas del planeta. Yo, que me desarrollé con la fotografía en tiempos de la movida madrileña durante los primeros años 80, describo en esta exposición mi fascinación por estos nuevos peldaños. Ninguna generación se toma reposo. ‘Asiatown’ es otra vuelta de tuerca de las calles del ritmo en un continente con muy distintos credos religiosos y dispares regímenes políticos. Yo me he centrado en la necesidad del adolescente de su vestimenta como segunda piel, la muda externa de un ropaje que expresa una actitud siempre a la carta", señala Trillo, quien asegura que exponer en un espacio como el CCCC, con una programación tan moderna y con tanta afluencia juvenil, es una satisfacción para mí".

El ficus del Parterre, según Ricardo Cases

Ricardo Cases. El ficus del Parterre muestra el resultado de diez años de trabajos fotográficos centrados en representar el paisaje del Levante, apoyándose en la costa o en entornos rurales. En 2018, el oriolano Ricardo Cases comenzó una producción de fotografías con la ciudad de València como escenario de exploración y búsqueda. A raíz de esta investigación surgieron series como El ficus del Parterre, resultado del encuentro con lugares y motivos que aparecen como cortocircuitos o clichés en desuso del carácter local.

La exposición, que cuenta con Pablo Brezo como comisario, muestra la tensión histórica que han generado más de 40 años de convivencia entre el árbol más grande y viejo de la ciudad y una gasolinera situada a muy pocos metros de este. Esta y otras series aparecen en el trabajo de Ricardo Cases, mostrando situaciones que propician una nueva vía de exploración formal con la voluntad de continuar buscando la manera de contar a través de la fotografía.

"Teniendo en cuenta que El ficus del Parterre es un proyecto fotográfico desarrollado en la ciudad de València, esta exposición tiene para mí un interés especial, porque el público va a reconocer situaciones y lugares de su propia cotidianidad", comenta Cases.