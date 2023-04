Uno de los rostros más conocidos de la televisión autonómica À Punt, que cumplirá en junio 5 años, es el de Àlex Blanquer. Simpática y desenvuelta delante de las cámaras, la periodista tiene múltiples registros profesionales que la cadena ha ido testando con ella en diferentes formatos.

La periodista que comenzó como reportera del À Punt Directe por las tardes, recorriendo a diario pueblos y ciudades, siguió viajando en «Cara o Creu» con Manu Lajarín. Posteriormente pasó a presentar uno de los formatos más ambiciosos de la cadena, el concurso musical «Duel de Veus».

La joven periodista de Xeraco, nos ha felicitado dos veces el año nuevo con Màxim Huerta y con Òscar Tramoyeres. Ha recorrido campos y barrancos con Joan Espinosa en el «Terra Viva». Y desde hace un par de semanas comparte mesa de tertulianos, de lunes a viernes, con un elenco de variopintos colaboradores en el nuevo «Tap Zàping» junto a Lluís Cascant.

Àlex, ¿en qué formato de todos los anteriores te has sentido más cómoda?

Me he sentido cómoda en todos los formatos en los que he estado porque me gustan los retos, ponerme a prueba, experimentar y ser más versátil. Quizás, me siento más identificada en el entretenimiento, aunque creo que es importante defenderte en formatos de actualidad e informativos para que el público crea en ti y en lo que cuentas.

El «Tàp Zàping» es volver al formato magacín del «À Punt Directe» pero ahora en plató y rodeada de divertidos colaboradores.¿En qué ha cambiado aquella Àlex a la que vemos ahora a diario?

¡Ha cambiado muchísimo! Evidentemente, han pasado años y muchas horas de trabajo. Y siendo como soy de perfeccionista, no dejo ninguno de esos trabajos sin haberme llevado un gran aprendizaje. Es fascinante la cantidad de trabajos que he podido hacer en estos años. Me siento muy orgullosa de todo y cada vez más capaz.

¿Cómo es una jornada de trabajo en el programa de humor?

En estos primeros días hay mucha ilusión y muchísimas ganas de que vaya todo perfecto. Es un programa muy amable, en el que cada día te encuentras con profesionales con gran talento. Es una gozada poder trabajar riendo y haciendo reír. El propio trabajo te hace estar contenta y animada, ¿qué más se puede pedir?

Todos tenemos días en los que es difícil sonreír, ¿el humor se aprende? ¿cómo se logra meterse en ese papel?

Creo que el propio programa y el propio registro que tienes que defender provoca inevitablemente que te metas en el papel. Todos los registros en televisión requieren de una gran energía. Cuando se enciende el piloto rojo de la cámara me olvido de todo e intento sólo disfrutar haciendo mi trabajo.

Hablando de papeles, ¿te han dicho que te pareces a Elsa Pataky? (o ella a ti). ¿Aceptaría Àlex Blanquer un papelito en una serie de televisión o en el cine?

¡Me han dicho que me parezco a tanta gente! (Se ríe) Claro que lo aceptaría. Me encantaría, de hecho. Desde pequeña que curioseo en el teatro, el cine, la pintura o la música. No puedo estar quieta. El mundo artístico me fascina.

À Punt cumplirá 5 años en junio y va consolidando su estilo, programas, series y caras conocidas. ¿Cómo se lleva la responsabilidad de ser una de ellas?

Me parece un regalo y un orgullo ser una de las caras de la cadena. Me han tratado siempre con mucho cariño y yo intento devolverlo en cada minuto de mi tiempo. Además, me parece precioso que la gente que te ve confíe en ti, que te siga, que te reconozca y que te demuestre tanto respeto. Estoy más que encantada.

Acabemos con cinco preguntas tipo test, para que los lectores te conozcan un poco mejor. Cada una responde al programa que has presentado en À Punt.

¿Una tentación gastronómica?

Un arroz seco con un buen vino, no pido más.

¿Una canción que te emociona?

«Vestida de nit» de Sílvia Pérez Cruz.

¿Tu humorista preferido?

Actualmente, Eva Soriano me parece una tía súper carismática y versátil.

¿El libro para releer?

«La casa de los espíritus» de Isabel Allende, un clásico.

Y ¿un lugar para perderse los fines de semana sin salir de nuestro territorio?

¡Hay tantos! Un fin de semana de bodegas, vinos, cava y embutidos en Utiel y Requena, o uno en la isla de Tabarca, o la costa e interior de La Marina Alta. Tienes oferta para no parar nunca.