Dos viñetas del humorista gráfico de INFORMACIÓN, Enrique Pérez Penedo, más conocido como Enrique, ilustran desde hace unos días dos calles de la localidad jienense Beas de Segura. El dibujante alicantino ha participado en el VIII Premio de Humor Gráfico Lorenzo Goñi, que se celebra en este municipio en recuerdo del dibujante de la revista La Codorniz que da nombre a este galardón, y ha sido reconocido con uno de los galardones, el Premio Consuelo Gutiérrez, en la última edición.

Los participantes en el concurso, que cada año cambia su temática, debían dibujar este año viñetas humorísticas relacionadas con los nombres de determinadas calles de la localidad y Enrique lo hizo en la calle de Las Tiendas y en la calle Repullete. «Me han dado el premio por la calle de Las Tiendas, con un chiste en el que hay dos personas de compras y el rótulo de la calle está dentro de una tarjeta Visa, pero luego me invitaron a que también pusiera el otro dibujo en la calle Repullete, aunque ese premio lo ganó otro dibujante», explica Enrique, que para este caso se inspiró en el origen medieval de la rúa y dibujó a varios personajes trabajando en la construcción primigenia de la calle que indican: «Poned los cinco sentidos, no sea que dentro de unos siglos vengan unos humoristas y nos pongan a caldo». Aunque parezca premonitorio de lo sucedido en la peatonalización de la avenida Constitución de Alicante, abierta con numerosos desperfectos, el dibujante alicantino asegura que no le ha dado tiempo a inspirarse en ella puesto que las placas con las viñetas, nueve en total, se descubrieron el pasado sábado.

«Es una ruta humorística por las calles del pueblo y la verdad es que queda muy bien», apunta Enrique, que en la edición anterior logró la máxima distinción con un dibujo sobre la España vaciada en este mismo concurso. Sobre la idea de tener un detalle similar en su ciudad natal, el dibujante dice que se conformaría «con estar cerca de la plaza de mi hijo», el grafitero Kiz, fallecido en 2014.

El Premio de Humor Gráfico Lorenzo Goñi se convoca en Beas de Segura desde el año 2011 y fue impulsado por Fernando Garreta, coleccionista y estudioso de las revistas de humor y autor del libro La censura en el franquismo y la revista de humor La Codorniz. Garreta, que reside parcialmente en este municipio de la Sierra del Segura, también cuenta en esta localidad con un museo dedicado al humor gráfico con su nombre, donde se exponen las viñetas premiadas cada año.