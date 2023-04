Javier Badenes, gestor de la Colección Ars Citerior y sobrino de Abel Martín, artista y compañero de Eusebio Sempere, ha donado siete discos al MACA para engrosar los fondos musicales de su biblioteca, alguno de ellos son dedicatorias o referencias al creador de Onil. Esta iniciativa fue aprobada ayer en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, por lo que se acepta la entrega de estas piezas en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Las piezas donadas son Russian Folk Musical Instruments y Concierto para piano y orquesta, Opus 42 / Concierto para violín y orquesta, Opus 36, de Schoenberg, en el que aparece el nombre de Eusebio Sempere.

También El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla por la soprano Isabel Penagos soprano, Julio Julián tenor, Pedro Farres bajo, Clavecín Bruno Camino y solistas de la Scala de Milán dirigidos por Odon Alonso. En este caso, el disco está dedicado a Sempere por Odón Alonso: “Para Eusebio gran creador mi modesta experiencia de intérprete. Eso sí con mucho cariño. Enero 1975. Odón).

Otros de los ejemplares son Integral de la obra para piano de Carlos Palacio, a cargo del pianista Fernando Puchol, editado por Alberri Soart, S.A. Madrid y Alcoi; Dix Madrigaux Pour 1,2,3 VOIX & CONTINUO, de Monteverdi, por el Ensemble Baroque de Lausanne Editions Costallat, París; Les Petits Chanteurs a la Croix de Bois-Le Tour du Monde, de Ediciones Pathé de París, y The four seasons, de Vivaldi, por Karl Münchinger y The Suttgart Chamber Orchestra, editado por DECCA.

Fue el pasado 28 de marzo, cuando Javier Badenes Palomar depositó en el MACA los siete discos, procedentes de su biblioteca personal, manifestando su intención de donarlos al museo para su custodia, conservación, investigación y exhibición.

El MACA aplicará a este material las mismas medidas de protección y seguridad que emplea con las de su propiedad.

En el acta de aprobación de la Junta de Gobierno, se especifica "el agradecimiento del Ayuntamiento de Alicante, de este museo en particular, y de la ciudadanía alicantina en general, a todos cuantos han dispuesto de sus obras en beneficio de la cultura alicantina".