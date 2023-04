Pensó en ser muchas cosas. Todas las que veía en la pantalla. Hasta que se dio cuenta de que lo que realmente quería era ser esa persona que podía ser quien quisiera. Y entre tanto pensar en ser, lo que hizo es estar. Estar preparado para dar vida a cualquier perfil que se le ponga por delante en las tablas de un teatro o frente a una cámara. Así es como el alicantino Alex Peral tuvo la certeza de que quería ser actor. También "después de ver Stranger things", dice. Tenía 16 años y los primeros mensajes que le llegaban es que tenía que tener un plan B, una carrera. Pero él lo tuvo claro. "Le dije a mi abuela que mi plan de la A a la Z era ser actor".

Ahora tiene 22 años y ese adolescente inseguro -"yo me consideraba un patito feo; ahora soy alto, guapo o no guapo, eso es a los ojos de cada cual, pero antes no"- que sufrió bullying y que tuvo que ir tapando sus propios miedos ha crecido en todos los sentidos y ha rodado sus dos primeras películas.

Lo dice con un orgullo envuelto en humildad, o al revés, pero tiene claro que ahora empieza su camino, después de sentirse el eterno finalista en los castings."Me presentaba a todos los casting y me quedaba finalista, era agónico; me daba rabia porque me quedaba siempre a punto".

Le pasó en la serie La Ruta en verano de 2021. Aunque sin saberlo, ese "no" le iba a dar el "sí" un año después para ser uno de los protagonistas de Quan no acaba la nit, primera película del realizador Óscar Montón, con guion de Tirso Calero y producción del IVC y À Punt, que narra la vida de cinco jóvenes en los 90, en pleno auge de la Ruta del Bakalao. "Esa fue la primera prueba en la que me dijeron que sí", afirma. "Fue un proceso maravilloso y doloroso, una película independiente de gente que quería remar por este proyecto".

La película, que la productora quiere estrenar en el Festival de Cine de Alicante o en la Mostra de Valencia, es una historia "que habla principalmente de la amistad". Además,asegura que ha sido como un sueño "porque lo primero quería que fuese en mi tierra".

Y de un sueño a otro porque después le llamaron para Palacio Estilistas, una comedia de Moisés Martín -su primer largometraje-, que coprotagoniza junto a Goya Toledo y Julia Fernández, además de Carlos Hipólito, Lolita y Pastora Vega, entre otros. El rodaje acabó hace unas semanas y ha sido "un lujo" compartir planos con estos actores y "una gran experiencia" que esperan pueda estrenarse en algún festival importante, como la Seminci.

El encuentro con Corazza

Esto es lo que los espectadores verán. Pero hasta ahí, el camino no ha sido fácil. "Mi madre fue la única que se tiró al barro conmigo, el resto de mi familia se ha tirado ahora, pero yo creo que vengo de una familia de artistas frustrados". Su madre es la empresaria y exdirectora de Ciudad de la Luz Elsa Martínez y su padre el abogado y concejal Toño Peral, hijo del también abogado y dramaturgo José Antonio Peral.

Primero, cuando acabó el Bachillerato, se fue a Madrid y quiso entrar en la Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), "pero lo hice todo entres días y no pude". Entonces tomó la decisión de irse a Londres. Tres meses fueron suficientes para darse de cara con una realidad en la que pasaba todo el día trabajando sin tiempo para estudiar. "Fue una experiencia que me hizo crecer como persona, me ayudó a valorar las cosas y a entender la interpretación como la entiendo".

Después de trabajar como modelo -"me interesó como medio para conectar con mi carrera y ya está"- entonces llegó el estudio de Juan Carlos Corazza donde se ha formado los cuatro últimos años y con el que sigue preparando sus papeles. "Eso fue entrar en mi lugar, en mi casa, donde he pasado los mejores cuatro años de mi vida, con todo lo bueno y con todo lo malo"·

Ahora afronta el futuro con optimismo, "estoy tranquilo y feliz, y me queda un proceso de seguir profundizando y preparándome como actor". Como en la vida, Alex Peral sabe que no es fácil: "No entiendo ningún personaje sin dolor".