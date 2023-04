Ska original de los años sesenta, el reggae temprano, el soul vintage y el RNB. Eso es The Magnetics, banda creada en 2017 que llega hoy miércoles 12, a las 20.30 horas, a la sala El Búnker de Alicante.

Olly Riva de Shandon y The Soulrockets fue el creador de esta fromación que ha realizado giras continuas con más de 350 conciertos en 5 años, incluyendo grandes festivales como SKA wars en México, Zwarte Cross en Holanda, This is Ska Festival, Reduit Festival y Dynamite Fest en Alemania, Gdansk SKA Jamboree en Polonia, Tramore international SKA Fest en Irlanda, Rock N stock Fest en Francia, y abriendo 2 veces Skatalites, atrayendo seguidores en vivo y convirtiéndose en una de las bandas más prometedoras de este género musical.

Su primer álbum, Jamaican Ska, fue lanzado en 2017 en vinilo + CD con Get Up / SELF, y fue elegido como grabación del año por muchas webs de ska y radios ska de todo el mundo. Su segundo álbum, Coffee & Sugar, fue lanzado en 2018 en vinilo + CD con el legendario sello SKA Grover Records de Alemania.

En diciembre de 2018 también lanzan un single en vinilo con Mr.Tony Dallara en persona, una de las mejores voces de la historia italiana; se trata de la canción Come prima, de 1957.

En noviembre y diciembre de 2019 respaldaron en Italia y Alemania a una de las leyendas de los récords troyanos, Miss Susan Cadogan de Kingston Jamaica.

En 2020, durante los tiempos de confinamiento, lanzaron (solo en digital) muchas versiones de producciones de Black Dingo y también 2 EP llamados Cocktails & Fairytales VOL 1 y VOL 2, con 10 nuevas canciones con nombres de cócteles solamente.

En 2021 también respaldaron a la leyenda viva Roy Ellis de Symarip. Lanzaron la versión en vinilo 33° en 2022 con 2 canciones adicionales. Durante el mismo año, también incluidos en lo mejor de 25 años Así suena, de Inspector, una de las bandas de ska más populares de México. La canción se llama Las Tijeras.

En 2022 lanzaron en Black Dingo, un álbum digital en vivo con Susan Cadogan llamado Live in Italy. Y también ve la luz, en Jump Up Records de Chicago, un sencillo en vinilo con Susan Cadogan llamado My oh My.