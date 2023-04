“Las editoriales me proponían ponerme a alguien para que me escribiese un libro”

“Meteoro y el señor conejo” (Harper Collins) podría ser el típico libro autobiográfico de gloria o de descenso a los infiernos, pero nada de eso. La primera obra literaria de Iván Ferreiro, elaborada con la psicóloga y escritora María Rod, mezcla realidad y ficción para situarnos en una especie de “Alicia en el país de las maravillas” del siglo XXI con escenas en las que el protagonista sale fuera de sí mismo y sueña ansioso como Mark Renton de “Trainspotting” pero sin los chutes de polvo marrón de por medio.

Son 365 páginas en las que hay una enorme presencia de Leiva, con apariciones estelares de Noni de Lori Meyers, Rubén (ex Pereza) o Eladio (de Los Seres Queridos). Se trata de una obra divertida en la que hay surrealismo pero también verdades filosóficas como que “la realidad no existe”. Atención sobre todo al capítulo del combate de boxeo sobre el escenario entre Meteoro (Iván, por no parar de hablar) y Conejo (Leiva, por su apellido).

Respecto al embrión de la novela –que presentan mañana viernes en El Corte Inglés de Vigo y el 12 de mayo en Club FARO–, Ferreiro revela: “A mí me llamaban editoriales para escribir libros. Yo les respondía que no soy escritor y ellas me decían que me ponían a alguien para que lo escribiese. Me proponían libros sobre la depresión, sobre letras (de canciones). Yo siempre he dicho que soy un escritor de canciones pero no un poeta. Es una técnica diferente”.

No obstante, lo que sí atesoraba y atesora Iván son ideas de tramas :“Se me ocurrió proponerle a María, que es mi prima y una escritora maravillosa, hacer una autobiografía de ciencia ficción. Tengo que aclarar que el trabajo grueso de literatura es de María”.

“Un día a las diez de la noche me llamó Iván –recuerda Rod– diciéndome que estaba a punto de entrar en su concierto en Cádiz y que tenía la idea de hacer un libro sobre su gira con Leiva en 2013. Le dije que ‘vale’. Tenía que aprovechar esta oportunidad”.

Acerca de si tenían claro desde un principio pulular entre lo real y lo inventado, Ferreiro confirma que “quería un libro sobre esa gira pero desviándonos de la verdad poco a poco”. También confiesa que la idea primigenia era más estrambótica: “Quería una novela de asesinos internacionales en la que Leiva era el jefe matando a alcaldes y presidentes del mundo. Se me ocurrió en un concierto con Leiva. Teníamos un camerino para los dos y de vez en cuando me decía ‘Chulo, ¿puedes salir que tenemos una reunión? Él quedaba dentro hablando con cinco tíos de Sony para tratar de promoción o lo que fuera. A mí, fuera se me ocurrió que podían estar tratando algo que moviese la política internacional; pero María fue llevándolo a la ciencia ficción”.

El disparate de la gira

“De hecho, matiza ella, la primera pregunta que le hice sobre Leiva fue cómo lo había conocido. No supo muy bien cómo contestar. Me dijo que los músicos nunca se conocen de una vez. Esa es la primera fase de la novela. Empezamos de una manera realista hablando de cómo se conocieron Iván y Leiva para cuando llega la gira meternos en el disparate”, absurdo que revela aventuras tras las bambalinas.

Ferreiro, no obstante, señala que la “realidad son las pinzas que sujetan la ficción” en una obra que presenta lazos con la obra de Lewis Carroll.

La Iguana y Lynch

Pero volviendo a las verdades, surgen muchas preguntas. ¿Es como dice en el libro La Iguana en Churruca su garito preferido? “Eso es realidad. He disfrutado mucho allí”, responde Iván. “Hay algo de David Lynch de mostrar una escena real que desde el punto de vista del espectador puede ser una pesadilla”, añade.

Sobre la opinión de Leiva sobre el proyecto, Ferreiro subraya que “es muy generoso por dejarse manipular por nosotros. Leyó los cuatro primeros episodios. Se lo tomó muy bien. El libro se lo enviamos pero no sé si lo habrá leído porque está muy liado. Nosotros solo queríamos utilizarlo”. “Pero se lo dedicamos para que esté contento”, añade entre risas María Rod.

Por su parte, Iván aprovecha para lanzar un mensaje a lectoras y lectores para que no se tomen al pie de la letra todo lo que aparece en la obra, especialmente en lo referido a su relación con sus hijos. En esas páginas, hay un pasaje en el que Leiva pasa el fin de semana con la familia Ferreiro. Iván parece estar en desconexión, sobrepasado, sin mucho diálogo con sus vástagos que al volver con su madre el domingo le espetan que ese había sido el mejor día de su vida por haber estado con Leiva.

Iván revela que una fan le envió un privado por Instagram preocupada por si eso había acontecido así: “Le dije que no es verdad pero podría serlo. El libro habla de una relación ficticia con mis hijos”. “Los hijos son muy desagradecidos en alguna etapa de su vida”, espeta María.