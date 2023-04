Después de 18 meses de restauración y 12.000 horas de trabajo, y de una inversión cercana a medio millón de euros, el órgano de San Nicolás del siglo XVI lucirá este viernes renovado en el primer concierto que brinda al público con una gran orquesta y un reputado organista. Los músicos de ADDA Simfónica, dirigidos por Josep Vicent, acompañarán al intérprete Juan de la Rubia, organista titular de la Sagrada Familia de Barcelona, en una actuación que puede ser el inicio de otras muchas veladas musicales en la Concatedral de San Nicolás de Alicante.

Aunque el nuevo órgano ya ha sido tocado durante alguna práctica litúrgica y el propio De la Rubia ofreció un recital en la pandemia, el concierto extraordinario del viernes supone su inauguración oficial y su presentación a la ciudadanía en un acto abierto al público que comenzará las 17 horas.

El programa, integrado por una pieza de Bach (Passacaglia y Fuga en Do menor para órgano solo, BWV 582) y la Sínfonía número 3 en Do mayor "Organo" de Camille Saint-Saëns, tiene todos los ingredientes para deleitar a los asistentes con algo parecido a la "música celestial", como ha destacado sobre su sonoridad en la presentación del concierto Ramón Egío, deán del templo, quien ha agradecido a la Diputación haber sufragado íntegramente las tareas de restauración con 497.000 euros.

Josep Vicent ha incidido en la belleza del repertorio, ya que la obra de Saint-Saëns es "el Guernica de la composición" para este instrumento, escrita en Do mayor, "que es una tonalidad feliz, como una conversación con Dios, que empieza en Do menor y culmina en Do mayor, por lo que acaba en un viaje sublime".

"Se trata de una pieza extraordinaria, cuya singularidad requiere un entorno especial y un acompañamiento específico y que ahora, gracias a la restauración del órgano, podremos disfrutar en el marco de la Concatedral de Alicante junto al mejor organista de España, en un concierto único", ha añadido.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que para la institución provincial "ha sido un honor asumir la reparación de esta pieza del Renacimiento, que es todo un icono para la provincia y está considerada como uno de los instrumentos musicales más importantes de la Comunidad Valenciana desde el punto de vista histórico, patrimonial y cultural".

Egío ha considerado que, además de la función litúrgica en ceremonias religiosas, el órgano cumplirá una labor cultural, ya que también servirá "de punto de encuentro entre creyentes y no creyentes, que quieran deleitarse con un buen concierto. El órgano será un referente para la ciudad y la provincia. Se lo debíamos a Alicante". A este respecto, Josep Vicent ha apuntado la idea de futuras colaboraciones entre la concatedral y el ADDA.

Documental

En la presentación se ha proyectado el documental de 28 minutos El alma del viento, elaborado por el departamento de Imagen de la Diputación, dirigido por José Pérez, que recoge de forma detallada el arduo proceso de la rehabilitación de este instrumento histórico, una labor que ha sido capitaneada por el maestro organero Frédéric Desmottes con su equipo de siete personas en Landete (Cuenca).

El órgano de San Nicolás, que mantiene su caja plateresca de madera de ébano de 1590, la más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las cinco más antiguas de España, ha renovado toda su estructura interna en una labor de verdadera orfebrería."Ha sido un trabajo artesanal que ha abarcado muchas disciplinas dibujo técnico, artístico, acústica, carpintería, forja, fundición de metales, física y cálculo", ha explicado el deán.

En el documental se puede ver cómo Desmottes ha recompuesto de forma artesanal los tres teclados y un pedalero, con cuarenta registros, 25.000 piezas, que incluyen cerca de 2.900 tubos, casi todos de metal y otros de madera, algunos de más de cuatro metros de altura.

Todo ello proporciona gran variedad de sonidos, que permiten tocar un repertorio muy amplio. El organista de san Nicolás, Luis Egío, que participa en el documental, destaca la calidad que ofrece el nuevo órgano, fácil de tocar, que "abre posibilidades que antes no teníamos en el repertorio de música organista. Ahora podemos hacer conciertos y traer a organistas invitados".