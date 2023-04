Al grupo asturiano Marlon, que actúa este sábado a las 21 horas en la Sala The One de San Vicente del Raspeig, le va bien ese dicho de «lento pero seguro», porque es lo que ha ocurrido con su carrera musical desde que empezaron. Han ido ascendiendo varios peldaños con cada nuevo trabajo y canciones como Téquila y Candela, Con Uñas y Dientes o Marzo en Febrero, por citar solo algunos, que les han hecho ganar el Premio Odeon al Artista Revelación (2020) o Mejor Canción Rock (2021).

El trío compuesto por Adrián Roma, Juanmi y Jorge asegura que «desde siempre hemos luchado por crecer y aprender, los tres formamos un gran equipo y esa unión nos ha hecho llegar hasta aquí pero aún así estamos convencidos de que lo mejor está por venir». Actualmente los asturianos se encuentran inmersos en la preparación de su tercer álbum de estudio y uno de esos retos llegará dentro de unos meses con un concierto en el Wizink Center de Madrid, aunque antes recorrerán todo el país con sus nuevas canciones.

Sala The One de San Vicente del Raspeig. Sábado 22, 21 horas. 27€

La Casa Azul y King África

El festival Fogueres Fest trae a Alicante el viernes 21 la diversión de King África, con temas tan populares como Bomba o Paquito el chocolatero, al que seguirá el grupo cabeza de cartel, La Casa Azul, responsable de éxitos como La revolución sexual, Podría ser peor o Vamos a olvidar. La fiesta se completa con los DJ Sr. Mosi, Epicmotion, Raúl Méndez y Romeo rock.

Plaza de Toros de Alicante. Viernes 21, 20 horas. 15 y 20€.

Tres conciertos en Euterpe

El indie, el pop y el mestizaje pasan este fin de semana por Euterpe: Vuelo Fidji (viernes 21, 22 horas) con su esencia de corrientes pop, lover y alternativa; la voz elegante de Georgina (sábado 22, 22 horas); y la banda murciana Jamones con Tacones -en la imagen- (Domingo 23, 19.30 horas).

Sala Euterpe de Sant Joan. Entre 10 y 22€

Ingresó Cadaver y The Levitants, en Villena

El Estigma Festival que se celebra en Villena presenta a los grupos The Levitants e Ingresó Cadáver en la Plaza de Santiago de dicha ciudad. The Levitants tiene nuevos temas de su nuevo EP, Futuro Inmediato, que sale al mercado a finales de mayo, aunque ya se conocen esos dos trallazos de rock que son Adelante y Vámonos en una clara evolución de su potente sonido con ritmos frenéticos y melodías memorables. El otro grupo, Ingresó Cadáver, es natural de Villena y ofrece rock puro, de pata negra, ese que le ha hecho ganar una legión de fans gracias en parte, a su álbum La Enfermedad Perfecta, que gana muchos enteros, sobre todo en directo.

Estigma Festival de Villena. Sábado 22, 19 horas. Gratuito

Sr. Chinarro, singularidad musical

Al artista sevillano le avalan 18 discos que le han reservado un lugar de honor en la historia del pop español como letrista influyente. Reality Show es su último trabajo. El proyecto de Antonio Luque está influenciado por bandas como The Cure, Depeche Mode, Echo and the Bunnymen o New Order.

L´Escorxador de Elche. Sábado 22, 21 horas. 3€

Garage rock con cuatro chicas

The Darts son una banda originaria de Phonix y Los Angeles (EE UU) y tienen un estilo garajero psych rock. Cuatro chicas capaces de hacer ruido del bueno visitan Cox para deleitar a los oyentes con puro rock.

TNT Blues de Cox. Viernes 21, 22.30h. 16€

Los grandes éxitos de Queen

Cantantes internacionales con una gran banda de rock interpretan las canciones más representativas de la carrera de Queen y Freddie Mercury en el proyecto Symphonic Rhapsody of Queen.

Gran Teatro de Elche. Viernes 21, 20.30h. 30€