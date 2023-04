El coreógrafo y bailarín israelí Sharon Fridman estrena Go Figure el 26 de abril en el programa MACA en Vivo del festival Abril en Danza, que se celebra hasta el 30 de abril en las ciudades de Alicante, Elche y Murcia. Será a las 18.30 horas, de entrada libre limitada al aforo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Este proyecto en construcción o work in progress, que reflexiona sobre los cuerpos con diversidad funcional, se representará también el 5 de mayo en el Teatro Francisco Rabal de Pinto, Madrid, y el 27 de mayo en el Festival Ipercorpo, Forlì (Italia), antes del estreno de su versión final, el próximo 4 de septiembre en el Festival Oriente Occidente de Rovereto (Italia).

Go Figure nace en el contexto del programa de investigación y creación Power of Balance, impulsado por la compañía de danza israelí Vertigo. De la búsqueda de un espacio donde la otredad del cuerpo con diversidad funcional exprese y potencie su naturaleza, surge la posibilidad de crear un dúo entre los bailarines Shmuel Dvir Cohen y Tomer Navot. Ambos comparten una afección neurológica que resulta en la contracción muscular involuntaria o distonía. La compañía explica que "en su trabajo juntos, el foco de interés no es la adaptación a una dinámica de movimiento ajeno, normativo, sorteando así las barreras que ofrece una situación de disfuncionalidad; más bien se trata de lo opuesto, la asunción y celebración de un movimiento propio, a menudo impredecible, casi siempre desafiante, y bello en tanto que cierto, en tanto que fiel a sí mismo".

Acompañados, en este proceso, por el coreógrafo Sharon Fridman, ganador de dos premios Max en 2015 y 2019, Go Figure se configura como una invitación a conocer el funcionamiento y los patrones rítmicos y de movimiento de otros cuerpos, a través de la Práctica INA, una técnica creada por Fridman que se basa en el contacto, la improvisación y su relación con el espacio físico y emocional.

En palabras del coreógrafo, Go Figure es, ante todo, "un paisaje de desigualdad donde Shmuel puede observar el funcionamiento de su cuerpo, reconocerlo, poner en valor aquello que condiciona y define su movimiento, transformarlo en un puente hacia la conexión con el otro. A esta llamada acude Tomer, quien recoge la invitación de diálogo de Shmuel y cruza el puente. Durante su búsqueda de un balance que surja de los límites que imponen o revelan las capacidades de ambos, nace una belleza que no quiere ser nada más que ella misma. Belleza que resulta de la voluntad de apoyarse sin desdibujarse, del deseo compartido de ser territorio de la verdad".

La compañía

Creada en 2006 en Madrid por el coreógrafo israelí, la Compañía Sharon Fridman de danza contemporánea utiliza la técnica del contact como base de su propio lenguaje corporal, bautizado como Práctica INA. Con este nuevo lenguaje, Fridman inicia un proceso de investigación sobre el contacto y las formas en las que se nos representa. Para ello la compañía trabaja en laboratorios con bailarines profesionales y alumnos de conservatorio, públicos y privados en España y otras ciudades visitadas en su gira internacional.

Muchas obras de Sharon Fridman han recibido importantes premios y menciones como el Max al Mejor Espectáculo 2015 por Free Fall, el Max a la Mejor Coreografía 2019 por Erritu, el Primer Premio y el Premio del Público por Hasta dónde...? en el Certamen de Burgos- Nueva York 2011 y el Premio al Mejor Espectáculo de Danza en la Feria de Teatro y Danza de Huesca por Free Fall (2014) y All ways (2017).

Un gran número de compañías y agrupaciones tienen en su repertorio algunas de sus obras más emblemáticas. Desde 2018 la Compañía Sharon Fridman es residente en el Teatro Francisco Rabal de Pinto donde se llevan a cabo proyectos con la comunidad y obras de creación propia.

Creacciones

Entre las creaciones más recientes destaca Dosis de paraíso, estrenada en marzo de 2020 en dFeria y cuya gira nacional en 2021 ha incluido numerosos escenarios y festivales, tales como Matadero Madrid, Festival Dansa València, Festival Cádiz en Danza, Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, Teatro Barakaldo, Teatro Victoria Eugenia de Donosti o Teatros del Canal, entre otros. En noviembre de 2022 estrena en lo Teatros del Canal de Madrid Exprímeme_Life in Process. En marzo de 2023 ve la luz Jerusalem en el Teatro Bielefeld de Alemania, una pieza de once bailarines sobre un lugar históricamente manchado de sangre. En la actualidad, Sharon Fridman está inmerso en el proceso creativo del espectáculo Go Figure.

Junto al director de escena Luis Luque estrenará Europa, en mayo en las Naves del Español en Matadero y, junto a Nova Galega de Danza, la pieza Berro para celebrar el veinte aniversario de la compañía gallega, con fecha de estreno prevista para septiembre.