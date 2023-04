Diseñadora, una de las musas de la Movida Madrileña, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y grande de España. Ágatha Ruiz de la Prada cuenta sus memorias en Mi historia, libro que recoge sus confesiones más íntimas y provocadoras escritas con la colaboración del periodista Pedro Narváez, de las que La Esfera ha publicado ya 4 ediciones.

«Tengo el útero en forma de corazón, diseñado por mí sin yo saberlo. Lo supe mucho después de que se convirtiera en el estandarte de mi marca. La idea del corazón, como el color, rondaba mi cabeza antes de que descubriera que también lo tenía dentro en un lugar insospechado. Mis dos partos fueron difíciles a causa del útero", asegura en el libro.

"Me crié entre dos mundos: el ancien régime, donde los señores se retiraban a fumar y mandaban las señoras porque tenían dinero y hacían sus planes, y el rompedor de la España de los ochenta. Soy un híbrido, en el sentido biológico y mitológico, que es lo mejor que se puede ser. ¿Hay algo más moderno que pertenecer a un mundo antiguo y engendrar la vanguardia?".

Feminista de verdad

En estas memorias, la diseñadora se declara "feminista de verdad, no de boquilla. Fui una de las responsables para acabar con la ley que discriminaba a la mujer frente al varón en la sucesión de los títulos nobiliarios. Ser feminista no es hacer lo que digan unas pocas políticas, sino lo que le dé la gana a la mujer. Como feminista de verdad siempre tuve clara mi postura sobre el aborto".

También asegura que nunca ha creído en el matrimonio, "en cambio, sí profundamente en la familia. Para mí lo más importante son mis hijos, en todo momento. Yo tuve a mis hijos consciente absolutamente de que lo que más quería en el mundo era eso. Parir es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Su lucha como mujer ha quedado siempre demostrada. "Me tocó salvarme a mí misma de vivir a la sombra por ser mujer y haber pasado de los cuarenta. Ahora soy cualquier cosa menos una señora invisible".

Pasión por el diseño

"Me gusta diseñar y tengo claro cuál es mi estilo. Me encanta trabajar y hacer planes. Mi marca tiene éxito desde hace más de treinta años. Mis diseños se reconocen en todo el mundo y han desfilado en las mejores pasarelas. Creo que en casi todas las casas ha habido algún producto con un corazón fucsia o alguna flor creados por mí".

En su opinión, "la moda tiene una cosa muy buena: es total y absolutamente antidepresiva. Es evidente que me lancé al color para huir de la tristeza y de la depresión, que asediaron a mi madre, eso lo he sabido siempre. La experiencia con mi propia familia me indicó el camino a seguir o, más bien, el camino a evitar. Un color es capaz de llevarnos a la amargura o a la felicidad".

También asegura que "Siempre he podido hacer lo que me ha dado la gana. He luchado por ello. Mi libertad ha sido importante. ¿Que para conseguirlo he tenido que trabajar mucho? Pues sí, pero, como me gusta, no me importa».