Pepe Viyuela: "Toda la vida he soñado llegar a viejo siendo payaso"

Regresa a Ibiza con ‘Encerrona’, uno de sus espectáculos más míticos...

Sí. ‘Encerrona’ es el espectáculo de mi vida. Llevo con él 35 años, desde que salí de estudiar Teatro y empecé a organizarme para tener algo propio. Evidentemente a lo largo de estos años ha cambiado muchísimo, de la misma manera que yo, que he ido envejeciendo, aprendiendo cosas y perdiendo otras. Creo que ‘Encerrona’ ha ido cogiendo bastante profundidad y ha pasado de ser un montaje que tenía como objetivo fundamental ganarme la vida y hacer reír mucho a convertirse en un espectáculo que encierra otra serie de valores. El hecho de hacerlo ya con prácticamente 60 años, que cumpliré en junio, le da un poso distinto. A mí siempre me han gustado muchísimo los payasos mayores y toda la vida he soñado llegar a viejo siendo payaso. Ahora paladeo de otra manera ‘Encerrona’ y creo que tiene una dimensión humana más interesante que la que podía tener hace 35 años.

¿Sobre qué nos quiere hacer reflexionar este payaso de ‘Encerrona’?

Este espectáculo habla de cuestiones universales y atemporales, como la torpeza y la vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos. ‘Encerrona’ y los payasos en general defendemos esa maravillosa capacidad que tenemos para equivocarnos y cometer errores de la que tanto renegamos. El payaso no sólo no esconde el hecho de ser falibles sino que lo coloca sobre el escenario para que todos nos riamos y, a través de su torpeza, seamos capaces de reconocernos, como él, como seres vulnerables. Es también un espectáculo que bebe mucho del mundo infantil, de las cosas que los niños aportan a nuestra vida, como la esperanza. Siempre me he inspirado mucho en cómo ellos se relacionan y descubren el mundo, en la curiosidad que les mueve.

Leí en algún sitio que le hubiera gustado ser médico para salvar vidas, pero creo yo que como cómico seguro que habrá salvado más de un alma...

He reflexionado sobre esto más de una vez y me he dado cuenta de que efectivamente hay alguna similitud. De hecho en Payasos sin Fronteras, una ONG con la que colaboro mucho, trabajamos en muchas ocasiones junto a médicos. La alegría en cualquier circunstancia es aconsejable, pero cuando uno está enfermo más todavía porque ayuda a recuperarse no sólo anímicamente sino físicamente. No me quiero comparar con un médico, por supuesto, porque respeto y admiro muchísimo esa profesión. Una de las penas que tengo en mi vida es no haber podido llegar a ser médico, pero la palío gracias a este trabajo, que, en cierto modo, también tiene algo que ver, aunque sea tangencialmente. Muchas veces la gente me para por la calle y me da las gracias por haberle ayudado en momentos complicados de tristeza o de enfermedad y me gusta que eso pase. Me siento útil, siento que hacer el payaso tiene una función y es una herramienta importante en la sociedad.