Nacho Casado presenta en casa su último trabajo, Disco Bleu, el tercer álbum en solitario del músico ilicitano tras Amor, Música & Lágrimas y Verão. Un disco de once canciones que te trasladan al Mediterráneo de los años 70 y que será desgranado en un concierto en formato íntimo (él con su guitarra y quizá acompañado del bajista Alejandro Tamayo) este viernes, a las 22 horas, en la Llotja de Elche, enmarcado en el Día Internacional del Jazz.

Pero no es solo jazz lo que desprende la música de Nacho Casado, al que la crítica considera un artesano del folk pop cuyos últimos trabajos también tienen una base de inspiración de bossa nova, y cuyo público llega hasta Japón, donde tiene fieles seguidores. Tanto Disco Bleu como Amor, Música & Lágrimas fueron finalistas en las últimas ediciones de los Premios Carles Santos de la música valenciana, el primero como disco pop y el segundo como disco de canción de autor, lo que da muestra de su eclecticismo sin etiquetas.

«A mí siempre me gustó la música que no era de mi tiempo. Soy un apasionado de João Gilberto, Marvin Gaye, Curtis Mayfield o los Beatles, más que de la música contemporánea a mí», apunta Casado -no especifica su edad pero se enmarca en la cuarentena-, que indica que «lo especial es poder coger un poco de todo y hacer la música que quieres», ya que «no todo es canción de autor, ni solo jazz, ni solo pop».

Casado cree que la artesanía y la elegancia, términos con los que con frecuencia describen su música, muestran el esmero que dedica a sus creaciones: "Cuido con mimo la música que hago. Me gusta escribir de forma muy sencilla y que luego todo quede muy cuidado, tanto las palabras como los arreglos o las melodías. No me gusta la producción matemática, estudiada o digital, sino que la música que hago tenga una vida orgánica".

Quizá por ello, el ilicitano tiene seguidores fieles en Japón, algo a lo que no encuentra explicación, pero la realidad es que sus discos se agotan y se vuelven a reponer allí cada cierto tiempo.

Disco Bleu cuenta con una parte muy confesional en sus letras, según explica el músico: "Muchas canciones partían de la base de pedir perdón, a los demás y a mí mismo, por los privilegios como hombre, como artista... Hay una parte de liberación en las canciones. Escribo sobre cosas que sé, que siento, me inquietan y me conmueven. Y me gusta el contrapunto de que haya música festiva y soleada con una reflexión interna".

Después de Elche, Casado presentará Disco Bleu en concierto el 5 de mayo en El Taller Tumbao de Alicante.