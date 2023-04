"El éxito de ‘Juego de tronos’ es el fruto de un momento idóneo"

Echarle un vistazo al currículum de Christopher Newman provoca cierto vértigo. Este hombre de luengas barbas y libanés ha trabajado como asistente de directores como Steven Spielberg, George Lucas, Woody Allen, Tim Burton, James Ivory, Kenneth Branagh; en franquicias como la de la Guerra de las Galaxias, James Bond, Superman o La Profecía y en series como 'Roma', 'Hermanos de sangre' o 'Los anillos de poder'. Pero sin duda, ha sido en 'Juego de tronos' donde Newman ha sabido concentrar como productor todo lo aprendido en sus cuatro décadas de carrera. De todo ello hablará hoy a las 18 horas en la Filmoteca de València invitado por el festival LABdeseries.

En 8 años produjo usted, con 'Juego de tronos', el equivalente a 40 películas. ¿Cómo se sale vivo de eso?

El truco es tomárselo como un maratón, mantener la vista puesta en el horizonte que tú puedes ver. Nunca hubiera pensado que sería factible si desde el principio me hubieran dicho que iban a ser ocho años. Pero he disfrutado mucho, me he divertido mucho, y eso también ayuda.

En un trabajo como el suyo, aquello debió ser como vivir en el set de rodaje. ¿Le gusta ese estilo de vida?

Efectivamente, ese estilo de vida te tiene que gustar. Y para eso tienes que buscar la felicidad en cada momento. Si no, sería estar ocho años siendo infeliz. Siempre hay una combinación de buenos y malos momentos, pero en conjunto he disfrutado mucho con este proyecto porque sabía que valía la pena.

¿Fue consciente desde el primer momento de la importancia que iba a tener 'Juego de tronos' en la historia de la televisión?

Al igual que ocurre con muchos otros hitos, son realmente las circunstancias lo que hace que después algo tenga un impacto determinado o no lo tenga. Cuando surgió 'Juego de tronos' los modos de consumir la televisión estaban cambiando, había más dinero para invertir en este tipo de productos y una gran motivación para contar este tipo de historias tanto por parte de los guionistas como por parte de HBO, la productora de la serie. Al final, es como una especie de zeitgeist, el espíritu del tiempo: tiene que darse el momento idóneo para que suceda eso y eso no lo puedes predecir. Solo puedes hacer lo mejor que puedes y tirar los dados. La repercusión en el público es un accidente.

¿Por qué habla en pasado? ¿No son tiempos ya para hacer series como 'Juego de tronos'?

Sí, sí que se pueden seguir haciendo productos de este tipo. Antes, HBO ya había hecho 'Band of brothers' gracias al éxito que había tenido Salvar al soldado Ryan. Siempre habrá gente que encontrará historias y formas de contarlas que ahora no podemos imaginar. Y ese es un proceso que no tiene fin. Contamos historias desde que somos capaces de hablar y el futuro no se puede saber cómo será. Pero el deseo de contar historias no se puede parar.

¿Qué encontraron en España para que fuera escenario de tantos capítulos de la serie?

En todos los sitios donde filmamos en España vimos que había hambre de que volviesen las producciones como las que se rodaban aquí en los 50 y 60. Era como darle de beber a un sediento. La arquitectura y los espacios rurales españoles ofrecen muchas posibilidades a los cineastas. En una sola temporada de 'Juego de tronos' rodamos en cinco ciudades españolas diferentes y ese esfuerzo quedaba muy bien reflejado en la pantalla. España ofrece mucha arquitectura real, que es lo que necesitábamos en 'Juego de tronos', escenarios reales.

En 40 años ha trabajado en decenas de películas como ayudante de dirección y director de segunda unidad. ¿Por qué nunca ha dado el paso siguiente, el de ser director?

Por miedo. Y porque la oportunidad no surge muy a menudo. Me he sentido feliz trabajando para otras personas y, aunque tengo historias que me gustaría contar, mi vida siempre ha estado en proyectos ajenos. Quizá he optado por la vía más cómoda y, de hecho, he trabajado donde me lo han propuesto, yo nunca he propuesto nada. Y ser director, aún no me lo han propuesto. Quizá si me lo propusieran, lo haría.

Spielberg, George Lucas, Jim Henson, Tim Burton, Woody Allen, James Ivory… De todos esos talentos con los que ha trabajado, ¿cuál le ha impresionado más?

Todos son muy diferentes y todos me han enseñado cosas en las que nunca había pensado. La experiencia es una colección de experiencias y de algunas de ellas no he sido consciente hasta que han pasado unos años. Me costaría escoger a una persona en concreto, pero me quedo con el director británico Nicholas Roeg, con quien hice Las brujas. Como persona y director es muy emocionante y de él aprendí a no hablar y a escuchar. Tenía mucho talento y debería haber hecho muchas películas más. Si yo fuera director, me gustaría ser cómo él.

Hay mucha gente que ha sido feliz gracias a obras en las que usted ha trabajado. ¿Siente algún tipo de orgullo o piensa que, bah, es solo un oficio?

Soy consciente de que existe una cosa que se llama falsa modestia. Yo he sido muy feliz haciendo esto y me gusta que la gente me diga que ha sido feliz gracias a todo esto en lo que yo he participado. Pero todo ha sido accidental y en la mayor parte de los trabajos que he participado no he tenido la responsabilidad última. Así que he sido tan feliz participando en proyectos como 'Juego de tronos' como la gente me dice que ha sido feliz viéndolos. Y es un privilegio porque cada vez que sé que alguien pone alguna película o serie en la que he trabajado, sé que mi trabajo vuelve a adquirir vida propia.

¿Y sigue creyendo en eso que llaman la magia del cine después de haber visto que, en vez de un dragón, Daenerys cabalgaba una máquina que seguramente usted mismo había encargado hacer?

Sí, sigo encontrando momentos en películas en los que he participado o como espectador que me ponen los pelos de punta. Son sobre todo momentos concretos, y cuando sucede sé que la película es un éxito.