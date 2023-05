Un joven artista alicantino, Christian Franco (1971-2003), profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández en Altea, fallecía en un trágico accidente de tráfico cuando su obra comenzaba a valorarse entre los galeristas y compañeros de profesión, cuando la vida se abría ante sus pocos más de treinta años cargados de proyectos y realidades.

Román de la Calle, destacadp crítico y teórico del arte, definió sus estructuras y campos de color de sus cuadros como hechos expresamente para que nuestras miradas convergieran en sus acrílicos, telas donde los azules intensos eran una de las señas características en su forma de interpretar la realidad. "Sigue asombrándome la capacidad del color para darle sentido a todo". Una verdad que Christian se había trazado a base de estudiar a los maestros de la abstracción y recoger los retos que alguno de ellos le habían dejado entrever, como su admirado Salvador Soria.

Recordar a Christian Franco, tras veinte años de su adiós, resulta tan necesario como triste. Su madre, Carmen Soler, escribía en el catálogo que editó el Ayuntamiento de Alicante tas la antológica que le dedicó en el año 2005, comisariada por Pedro Nuño de la Rosa, unas sentidas palabras dirigidas a su otro hijo, Xavi: "Vino a la vida de la misma manera que se ha marchado, sin pedir permiso". Palabras no exentas del valor que significaba en aquellos momentos, mientras se dirigían al tanatorio, el recuerdo de un joven que, de pronto y sin querer, les había dejado.

Pero recordar a Christian también es obligado porque el artista, el joven muchacho, sigue viviendo para sus padres, hermano, familiares y amigos; ellos saben que existe porque se lo imaginan tumbado en su estudio mientras contemplaba el efecto de su obra acostada y, aunque sufrieron mucho, no quiere dejar marchar esos recuerdos, bellos recuerdos de tiempos felices.

Nueva York fue una quimera para un Christian que deseaba fervientemente conocer, ciudad en la que le hubiera gustado vivir para respirar el aire bohemio del Village y ver en directo a alguno de sus cantantes favoritos en locales míticos como What?, el Gaslight o The Bitter End. Tal vez, en alguno de ellos, se hubiera dado de bruces con Bob Dylan. Un Dylan que en una de sus canciones, Open the door, Homer, de aquellas famosas cintas del sótano en Woosdstock que grabara junto a The Band con Robbie Robertson, decía (traducir a Dylan siempre es complicado) algo así como: "Cuida todos los recuerdos paras que no se desvanezcan, riégalos continuamente porque ya no podrás volver a vivirlos".

Y eso es lo que un grupo de gente que quería a Christian va a sentir cuando comience el acto intimo de homenaje a su persona y a su obra que el el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert va a celebrar el próximo 5 de mayo en su sede, a las siete de la tarde. Lo hará de la mano de Alfonso Sánchez Luna, artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes Altea; Quico Torres, escultor y pintor, y Fede Mingot Gea, miembro de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y gerente de La Decoradora.

Todos los que le conocieron llamarán a la memoria y volverán a pensar en él, si es que no lo siguen haciendo cada día. Que sí.

Christian Franco nunca fue a Nueva York, pero su obra sí lo hizo algún tiempo después en gestión impulsada por Miguel Valor. Era justo y necesario.