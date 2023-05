Por circunstancias de la vida, cuando tenía 15 años, Elisabeth Justicia se fue a vivir con su abuela. Compartían piso y también confidencias. Y mientras estudiaba en València, no faltaba la llamada diaria para contarse la vida. «Era una relación de abuela y nieta, pero también de amistad», afirma esta diseñadora e ilustradora eldense, residente en Barcelona, que estudió Bellas Artes y realizó un máster de Producción Artística que le llevó al mundo del diseño gráfico.

La admiración por su abuela, que ha marcado su forma de percibir la vida, y el deseo de trascender más allá del diseño y llegar al mundo de la ilustración, le llevaron a unir ambas pasiones. Algo que materializó en forma de viñetas en las que una mujer mayor, su abuela - «creo que por eso me ha dado toda la suerte del mundo»-, hace reflexiones sobre la vida, reivindicando su condición de mayor «pero con la experiencia que le han dado los años», dice.

«Es una forma de ver la vida de la manera más realista posible; ni solo lo happy, ni solo lo malo». Las viñetas las fue subiendo a redes sociales a partir de febrero de 2021, tras la pandemia, y lo que empezó «por puro entretenimiento» se fue haciendo grande hasta llegar a superar los 160.000 seguidores de Dominga, que es como ha llamado a su personaje dibujado.

De redes a libro

«Empezó a gustar mucho, a tener muchos seguidores, a compartirse, incluso algunas marcas contactaron conmigo para colaborar, pero no quise porqu e no me gustaba que se vendiera así», afirma. No tardaron en llegar las propuestas de varias editoriales para convertirlo en un libro y Elisabeth se quedó con Penguin. Así surgió Dominga habla sola, con un interesante subtítulo: Más vale hablar sola que callar acompañada.

«Lo bueno de que me contactasen varias editoriales es que pude elegir e incluso negociar para tener libertad creativa total en los contenidos, para ver los acabados, la portada, para que fuera un libro bonito, como un libro objeto», afirma.

La propuesta pasaba por llevar las viñetas a papel en forma de libro, pero «yo prefería hacer otra cosa porque el libro de viñetas me parecía muy básico». De esta forma, planteó a la editorial abordar tres temas para que tuviese un hilo conductor. «En instagram toco muchos temas, como la salud mental, los sentimientos, las emociones, el humor... y para el libro elegí tres aspectos que afectan por igual a mayores y a jóvenes: la soledad, el miedo y el paso del tiempo, que a la vez están muy hilados entre sí».

Por eso, como su abuela, busca lo positivo de cada circunstancia, pero sin buenismo. «La soledad es muy jodida, a veces cuesta, pero por otro lado te ayuda a conocerte mejor y te puede dar cosas buenas. Lo mismo pasa con los miedos, que te paralizan o te ayudan a salir de la zona de confort. Y sobre el paso del tiempo, estamos en una sociedad que nos presiona para tener un envejecimiento activo y sin arrugas, y lo que puede hacer es empoderarnos y visibilizarnos».

Una forma de vida

La abuela de Elisabeth Justicia tiene ahora 95 años y sufre demencia. «Con mi personaje lo que hago es intentar tener a mi abuela conmigo más tiempo del que la vida nos concede». Le ha enseñado el libro. «Cada vez que la veo se lo cuento por primera vez para ella y se alegra un montón cuando le digo que es la protagonista».

«La admiro muchísimo y me ha ido como abriendo los ojos a tener muy en cuenta a una generación que socialmente estamos apartando, cuando ha conseguido la mayoría de comodidades y de bienestar de los que disfrutamos ahora».

El personaje ha trascendido tanto que colaboró con Cruz Roja Madrid para el 8M y ahora está haciendo un proyecto con el Ayuntamiento de Soria, con unos talleres de empoderamiento para mujeres mayores. «Dominga va a tener allí hasta una escultura», asegura la autora que antes ya había ilustrado un par de cuentos.

Dominga habla sola se presenta el jueves 4 en la librería 80 Mundos (19 horas), a cargo de la psicóloga Elena Carpio y con intérprete de signos. Y el viernes 5, en la Fundación Paurides de Elda (18h), con Susana Esteve, directora del periódico Valle de Elda.