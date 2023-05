Durante los últimos 40 años se ha subido a un escenario sin decir ni una palabra y sin que la gente conociese ni siquiera cómo sonaba su voz. Así que ahora llega la revancha y a Carles Sans, uno de los integrantes de Tricicle, le ha dado por hablar. Lo hace en ¡Por fin solo!, espectáculo en el que cuenta vivencias y anécdotas de esas cuatro décadas junto a Paco Mir y Joan Gràcia, con el que llega el domingo al Gran Teatro de Elche (19 horas). "Me estoy dando una especie de propina profesional", afirma.

Después de 40 años callado, ahora se sube a un escenario y no calla.

Sí, la verdad es que sí. De algún modo, con tanto silencio y tanta acumulación de anécdotas divertidas que me han pasado durante tantísimos años, pues era como una necesidad. Vuelco ahí un montón de anécdotas muy divertidas, y lo que es más importante, que son reales, son todas verdad. El público a veces no se lo cree. Además le añado mucho a nivel gestual, que es donde todavía se nota mucho Tricicle. La historia es divertida y más la manera en que la interpretó. La gente se divierte mucho.

Y además se pone a hablar de los secretos de Tricicle…. No sé qué pensaron Paco Mir y Joan Gràcia cuando empezó a contarlo todo.

Bueno, no son secretos, son anécdotas divertidas, pero nada comprometedoras. A ellos les encantó porque es un espectáculo muy divertido porque no se conocen muchas cosas que cuento. También hay anécdotas personales y hago una especie de viaje cronológico de Tricicle, cuento cómo nos conocimos. Y eso a la gente le interesa y disfruta.

¿Cómo fue ese paso de salir al escenario dejando a un lado los gestos y hacer ese ejercicio de mirar al público mientras habla?

Pues ha sido un poco un reto porque la gente te ubica mucho en un espacio en el que has triunfado y le cuesta mucho a veces cambiar el chip. Hay personas que me encuentro después del espectáculo y me dicen que venían con el miedo de que yo iba a hablar, y luego se han divertido tanto como cuando veían a Tricicle. Solo que ahora utilizando la palabra.

No solo habla sino que además imita voces, como a Sara Montiel o Esperanza Aguirre.

Es que hago personajes. Se aleja mucho del monólogo tal como se conoce. Lo mío es con personajes, es una puesta en escena muy teatral, con imágenes también… Yo vengo del teatro y no lo puedo evitar. A cada personaje intento darle una voz porque me gusta mucho dibujar la esencia de cada uno. Antes lo hacía solo gestualmente y ahora que tengo la capacidad de poderlo hacer físicamente con voz y composición pues me gusta.

Memorizar textos

Con el gesto tiene mayor capacidad de improvisación, pero ¿cómo ha sido trabajar con un texto predeterminado que debe aprenderse?

Era uno de los pánicos que tenía, quedarme en blanco más de una hora. Ahora llega muy rodado y ya no me preocupa. Pero al principio era un cambio muy bestia tener que memorizar la palabra.

¿Es muy diferente preparar un espectáculo gestual que preparar uno con texto?

Yo tenía bastante claro en la cabeza lo que quería contar, pero tuve la ayuda de José Corbacho, con el que tengo mucha amistad, porque necesitaba a alguien que lo mirase desde fuera con perspectiva. Nos hemos entendido muy bien, me ha dado algunas ideas geniales y ha sido un gran acierto. Luego ya fue bastante más fácil.

Ha pasado de estar en un trío a estar en un dúo con José Corbacho, que dirige el espectáculo con usted.

Tampoco tanto porque él me dirigió pero luego está a lo suyo. Ahora viajo solo y en eso sí que echo de menos a mis colegas, me tengo que acostumbrar. Pero cuando ves que haces algo solo y te funciona, te da mucho subidón.

¿Usted vale más por lo que cuenta de las peripecias de Tricicle o por lo que calla?

(Risas) Yo creo que por lo que cuento. Hombre, hay cosas que callar y anécdotas que podían contarse... pero no. Lo que cuento está muy bien.

¿Carles Sans es más gracioso callado o hablando?

Es una buena pregunta. No sé. Yo sabía que quería hablar, empecé a pensar qué textos podía buscar y fue mi mujer quien me dio la clave. Me dijo que en las sobremesas con amigos contaba anécdotas y la gente se partía de risa. Así que me he dado cuenta de que cuando hablo también hago reír. Por eso en este ¡Por fin solo! junto ambas cosas.

El humor de Tricicle siempre ha sido blanco, para niños y mayores. ¿Es más difícil no cruzar la línea roja cuando hay texto?

Sí, es más difícil cuando hay texto no cruzarla, sin duda alguna. Con texto se te calienta la lengua y empiezas a decir cosas que con gesto es complicado. El texto es más peligroso, pero lo tengo controlado. Sé el momento que estamos viviendo, sé hasta donde la sociedad te deja llegar. Cada uno decide si quiere cruzar esa frontera o no. Mi objetivo no es revolucionar ni alterar nada. Yo digo lo que digo. No es un espectáculo que pretenda caminar por la incorrección, para nada. A lo mejor a alguien no le gusta alguna cosa, pero no tiene esa pretensión.

Ha comentado que vivimos un momento complejo, además en muchos aspectos. ¿Hasta qué punto es importante el humor en estas situaciones?

Yo siempre digo que mira si el humor es necesario para el ser humano que la gente es capaz de pagar para que le hagan reír cuando puede reírse un rato en casa o en el trabajo. Necesita una dosis importante de humor y para eso paga. Eso muestra lo importante del humor en la vida. En épocas difíciles como la que estamos pasando, que más que una época es un siglo que llevamos terrible, el humor siempre está ahí como un elemento que al menos mitiga esta historia.

¿De verdad que Tricicle no va a volver nunca más a los escenarios?

De momento no. A cada uno le va muy bien en lo que está haciendo. Estamos disfrutando de esto. Como marca somos conscientes de que tiene que pervivir, pero no veo la posibilidad de una vuelta.

Algo les tiene que echar de menos y no únicamente por no viajar solo…

Hombre claro. Es toda una vida de estar juntos. Pero también hay un momento en que uno necesita volar por su cuenta. Y si la experiencia que vive, como es mi caso, es tan positiva, pues bueno, les echo mucho de menos, pero también estás como un niño con zapatos nuevos.

¿Va a seguir por este camino del teatro hablado?

Vamos a ver. Me estoy dando una especie de propina profesional. Ha llegado un momento en mi vida profesional, que afortunadamente ha sido muy placentera, en el que esto lo estoy haciendo porque me gusta demasiado el oficio como para decirle adiós ya. Por tanto a estas alturas lo aconsejable es ir viviendo día a día. ¿Tengo proyectos? Pues sí, los tengo. Y si salen, perfecto. Pero no necesariamente relacionados con el teatro