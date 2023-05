Las Cigarreras acaba de renovar a sus inquilinos en residencia. El centro cultural municipal ubicado en el barrio de San Antón disfruta este año por primera vez de un programa propio de estancias para creadores de 4 a 8 semanas en el centro, donde un total de quince podrán desarrollar sus proyectos en cuatro disciplinas. Hace unos meses fueron los seleccionados en fotografía y paisaje los beneficiarios de estas residencias y ahora es el turno de los elegidos en los apartados de audiovisual y música experimental, que se van incorporando progresivamente a los boxes de los sótanos del centro.

Este programa, que desarrolla la Concejalía de Cultura bajo el nombre Aterriza Residencias Creativas, cuenta con un presupuesto de 190.000 euros, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)-Edusi Alicante para el área de Las Cigarreras, en el barrio de San Antón. El fin es potenciar el trabajo artístico en el centro y visibilizar la ciudad de Alicante como entorno atractivo para la cultura contemporánea, que en esta primera edición ha recibido más de 200 propuestas de todo el mundo.

En esta nueva etapa, un jurado compuesto por Rosa Perez (Radio3), Pedro Jiménez y Benito Jiménez (Los Voluble) y Carolina Fuentes, coordinadora de Las Cigarreras, ha seleccionado cuatro proyectos de música electrónica y experimentación sonora, de 52 presentados: Lucy Tcherno Ivanenko, Bella Báguena, el dúo formado por Tatiana Isaza y Antonio Momblan y Derek van Den Bulcke. Este último, que ha realizado acciones sonoras en el Museo del Prado o en la Bienal de Düsseldorf, llegará en unas semanas para desarrollar su proyecto Flamenco, mientras el resto ya ha comenzado su residencia.

Entre ellos, Isaza y Momblan, de Sant Joan d'Alacant, que preparan Grito de selva, una obra musical conceptual que pretende acercar la Amazonia al público para celebrar la existencia de esta fuente de vida, pero reivindicando su protección. La propuesta combina sonidos de la naturaleza, dialectos indígenas y ritmos e instrumentaciones de la zona con música electrónica.

Bella Bueso es el proyecto de la artista transfemenina valenciana Bella Báguena, que pretende recopilar todo tipo de registros de sus viajes, sonoros, visuales y escritos, para crear un paisaje sonoro en forma de Disco o EP. Estos viajes son en su gran mayoría del tour de conciertos que ha realizado durante el año 2022, en cuyos registros sonoros habrá notas de voz, como ruidos en el metro de Nueva York o de la campiña francesa.

La artista mallorquina Lucy Tcherno Ivanenko trabaja en Realismo Agencial/ Intra-acciones sonoras, un proyecto de investigación y creación de música experimental en diálogo con disciplinas de pensamiento y arte de acción, para lo que prevé colaborar con otros creadores en un cruce de disciplinas.

Todas estas propuestas se presentarán el próximo 10 de junio en un mini-festival que se celebrará en Las Cigarreras y que contará con un artista invitado que se anunciará próximamente.

Residencias audiovisuales

Para la residencia audiovisual se presentaron 78 propuestas y el jurado -formado por Rocío Mateo-Sagasta (La Casa Encendida) Roser Colomar Palazón (comisaria y coordinadora cultural) y Carolina Fuentes- seleccionó otros cuatro de: Amanda Moreno Caplliure, Laura Moreno Bueno, Pablo Oria Lorente y Gustavo Rodríguez Cuneo. Las dos primeras ya se encuentran en Las Cigarreras y los dos últimos lo harán en junio. La valenciana Amanda Moreno lleva a cabo A politic of the sense. Sea glass memories, una crítica de ficción que se adentra en el universo del coleccionismo de cristales de mar y su impacto ecológico, mientras la madrileña Laura Moreno en Espacio ocupado propone una revisión del paisaje en el cine reconstruyendo esta imagen entendiendo los límites del paisaje como fronteras geográficas y no políticas, y ya se encuentra realizando ejercicios visuales en el paisaje alicantino.