El fotógrafo y escritor alicantino Pepe Calvo brinda este miércoles una nueva conferencia dentro del ciclo PhotoSoul: los grandes fotógrafos de la historia, en la Sede de la UA en Alicante y en colaboración con el festival PhotoAlicante. La fotógrafa estadounidense Nan Goldin es en esta ocasión la autora escogida para la charla, titulada Cuando la fotografía exige ser la verdad, que se celebrará el miércoles, 10 de mayo, a las 20.15 horas en sala Miguel Hernández de la Sede Ciudad de Alicante de la UA (Ramón y Cajal, 4).

"No fotografío instantes que tengo en mi cabeza; vivo momentos y estos se convierten en imágenes. Solía pensar que nunca perdería a nadie si lo fotografiaba suficientemente. A pesar de eso, mis imágenes me muestran lo mucho que he perdido". Es una de las reflexiones de la fotógrafa norteamericana Nan Goldin (Washington, 1953), de la que hablará Calvo.

Este ciclo pretende acercar al público mediante una charla-coloquio a algunos de los más destacados artistas de la imagen, tanto hombres como mujeres, que configuran la historia de la fotografía. En el acto se proyectará un vídeo con la obra más destacada (unas 50 fotos) del protagonista de la sesión manteniendo un debate con los asistentes.

El ciclo se inició hace dos meses con el maestro de maestros Henri Cartier-Bresson siguió con Chema Madoz, y quedan Nan Goldin y Sophie Calle, reconocidas en todo el mundo por su excelencia. La conferencia sobre esta última será el 24 de mayo.

"Los cuatro son dueños de una obra fotográfica auténtica, realizada con gran maestría", apunta el conferenciante Pepe Calvo, fotógrafo, escritor y colaborador habitual del suplemento Arte y Letras de INFORMACIÓN, que cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito expositivo y editorial desde 1973, con exposiciones en galerías, museos y centros de arte de Madrid, Barcelona, Valencia, Girona y San Sebastián, entre otras ciudades del territorio español. Su obra forma parte de importantes colecciones museísticas como las del IVAM, Museo de la fotografía de Charleroi, Bélgica; Photomuseum (Donostia), colección Jenkins y Romero (Nueva York), MACA (Alicante), Universidad del Sur de Colorado(EE UU), Museo de Bellas Artes Gravina y un largo etcétera.