El filólogo y especialista en Cervantes y Shakespeare José Enrique Gil-Delgado Crespo ofrece una conferencia este miércoles a las 20 horas en la asociación sociocultural Despalic de Alicante, abierta el pasado año por Julio de España en la calle Radiofonista Raúl Álvarez Antón.

La historia de Cardenio: ¿Leyó Shakespeare el Quijote? es el título de la conferencia, enmarcada dentro del ciclo Lecturas y relecturas en el siglo de Cervantes y de Shakespeare, que conmemora el IV Centenario de las muertes de ambos escritores universales el mismo día (16 de abril de 1616). El profesor Gil-Delgado diserta sobre la relación entre los dos grandes autores de la literatura bajo el personaje de Cardenio del Quijote de Cervantes, que Shakespeare llevó al teatro en su obra The History of Cardenio, desaparecida parcialmente en el incendio del teato The Globe en 1613 y convertida en una auténtica leyenda para los bibliófilos que la han catalogado como "la obra perdida de Shakespeare".