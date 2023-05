El Sónar cumple tres décadas de intensa búsqueda en el más allá mientras se reúne para bailar el presente en forma de gran festival en Barcelona. Lo hará, como no podía ser de otra forma, también en la edición de este 2023, año especial y que hace dibujar una ligera y contenida sonrisa a sus organizadores por celebrar un aniversario redondo. Pero, ¿hará el Sónar algo especial por sus 30 años? La pregunta tiene un poco de trampa para quien se mueve en terrenos ignotos. "Haremos lo de siempre: una mirada al presente y al futuro", ha sentenciado Ricard Robles, uno de los directores del festival de músicas avanzadas nada más empezar la presentación de la edición 2023. Aunque también harán, tal y como han anunciado hoy mismo, algo diferente para celebrarlo: la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2023.

Así, la cita musical regresa a la hiperactividad recuperada el año pasado, cuando una vez pasada la oscuridad pandémica completó la segunda edición más exitosa de su historia con 122.000 asistenes. Lo hace con un presupuesto que ha aumentado un 8% respecto al año pasado, subiendo hasta los 10,35 millones de euros ( 77% provienen de recursos propios, un 5,65% de aportaciones públicas y el resto procedente de patrocinios).

Hace años que el Sónar, que acaba de recibir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, sepultó la etiqueta de 'festival de electrónica' porque eso sería dibujar un mapa incompleto. La edición de este año, que se celebrará del 15 al 17 de junio en la Fira de Montjuïc y la de Gran Via, congrega más de 250 propuestas entre conciertos, charlas... De más de 20 países.

El recorrido musical es transversal y circula por la electrónica "más formal" hasta los lenguajes más modernos. Y, en el apartado del Sónar+D (sección sobre innovación y creación de la cita), el rabioso presente pisa los talones a su programación, siempre por delante, este año con la Inteligencia Artificial como protagonista (la imagen de esta edición del festival está hecha con IA). "Es la gran conversación del ahora y de las próximas décadas", ha valorado Robles, que ha explicado que uno de los ejes será como impactará esta tecnología en las artes y en la sociedad en general. Ah, y con numeroso talento cultivado en Barcelona que trabaja en una intersección de la que hace bandera el festival: donde se cruza arte, ciencia, tecnología y sociedad. "La creatividad viene de muchos sitios, no solo de los artistas, también de los tecnólogos, de las 'startups'...", ha defendido el codirector, apuntando que el objetivo del Sónar de preservar su ADN y el de ser "una casa común".

Con la genética del festival clara, sus organizadores han presentado hoy pequeños en cambios en los espacios, sobre todo, con la voluntad de crear unas "condiciones climáticas mejores". "No se nos pasa por alto que cada vez hace más calor", ha expuesto Robles apuntando a la crisis climática. El principal cambio se encuentra en la zona del escenario principal del Sonar de Día (en la Fira de Montjuïc), que modificará su ubicación cambiando toda la disposición de su alrededor. La gigante pista de baile de la parte diurna del festival estará, además, "prácticamente toda cubierta". Robles también ha achacado al calor el hecho de que se retrasen dos horas el inicio de los conciertos (de 13h a 15h).

La inmensa pista de baile

El Sónar presenta un cartel transversal en el que uno encuentra lo que quiera encontrar sin olvidar que el festival, en palabras del codirector Enric Palau, "será una vez más una inmensa pista de baile". Destacan nombres como el críptico Aphex Twin, que regresa a la cita barcelonesa 12 años después, y también Eric Prydz con su espectáculo HOLO, un trabajo para el que dj sueco ha estado "años investigando e invirtiendo". Palau lo describe así: "Es más propio de las gafas de ralidad virtual pero sin necesitarlas".

Hay muchísimos nombres más, todos ellos ya anunciados anteriormente: la dupla de Belfast BICEP, la surcoreana -"celebrity de la música de baile y más allá"- Peggy Gou, la visionaria del pop Fever Ray... Pero también hay sitio para MC's como la británica Little Simz, con uno de los destacados discos de rap del último año ('No thank you'), para el sonido club latino (Nick León, dj Flaca...), para el fenómeno de la música rápida comandado por la dj Amelie Lens y para el talento local y diverso con propuestas como el nuevo espectáculo de Samantha Hudson, La Zowi, Leïti, Orslok, Rusowsky... Ahí sobresale la catalana Bad Gyal, que vuelve al Sónar como indiscutible referente de las nuevas generaciones. El escenario más noble para la de Vilassar de Mar para presentar su primer álbum, 'La joia'.