El sistema de concurrencia competitiva impide programar al no saber con cuánto presupuesto se cuenta; la ciudadanía no puede disfrutar de una programación estructurada y no hay un filtro contra «los intrusos» que son amateur y participan en circuitos profesionales. Y sobre todo no hay una partida suficiente destinada a programación y potenciación de las artes escénicas, ni al mantenimiento y renovación de las infraestructuras culturales.

Estas anomalías que se concentran en la provincia de Alicante han llevado a todas las asociaciones de artes escénicas de la provincia (un total de diez) a unirse para elaborar una propuesta que impulse la creación de un consorcio cultural para este territorio, respaldado por la Diputación. Este acuerdo «histórico», tal como lo califican los convocantes, se hizo público ayer en una presentación al sector, tras la espera de una respuesta por parte de la institución provincial. Pero RedCual (Red Cultural Alicante) comenzó a gestarse en 2020, durante la pandemia, tal como recordó Roo Castillo, de ProTea (Plataforma de Profesionales del Teatro de la Provincia de Alicante). En mayo de ese año, las asociaciones se reunieron para reclamar ayudas a la Diputación con motivo del covid. «Vimos una puerta abierta al diálogo en el área de Cultura para hablar de los problemas del sector y empezamos a desarrollar algunos proyectos». Creación del festival provincial Así se creó el Festival Provincial de Artes Escénicas, con la voluntad de seguir trabajando. En 2021, se consignaron 700.000 euros para este encuentro, pero no se logró ejecutar por las dificultades burocráticas que entrañaba. En 2022 se plantea a la Diputación, sin respuesta, implantar el modelo del consorcio Cultural Albacete, respaldado por su Diputación. Solo se obtiene alguna mejora en el festival, «pero ese no es realmente nuestro proyecto ni responde a nuestras necesidades». Llega 2023 y se pide cita con el presidente de la Diputación, pero tampoco ha habido respuesta. Pepe Ayelo, de Gestió Cultural, apunta que de los casi 300 millones de euros con los que cuenta la institución provincial, solo un 8,22% se destina al área de Cultura (23.3 millones), lo que supone un gasto anual en cultura por habitante del 12,25 euros y la inversión cultural en municipios de la provincia es de 2,6 millones. «Planteamos al sector y a los gestores culturales que nos dijeran cuáles eran las principales dificultades y se centraron en que hay un sistema disperso, con siete u ocho convocatorias que se duplican; la burocracia es un muro, se piden los mismos papeles varias veces para la misma cosa, no se puede programar porque hay incertidumbre con el presupuesto y no hay participación de la ciudadanía ni la sociedad civil en la gestión de la cultura; tampoco hay consejos que decidan cómo se reparten las subvenciones». Otro punto que se desarrolla en esta propuesta es la necesidad de que exista «un plan claro» de reforma y revisión de infraestructuras culturales. «Para las instalaciones deportivas hay un plan de reforma dotado con 20 millones y el de cultura es de 300.000 euros». Objetivos y modelo de Albacete Entre los objetivos que se proponen está la creación de un órgano de participación y vertebración cultural en la figura legal que mejor responda a la participación de todos los sectores. En este punto el colectivo plantea implementar el modelo del Consorcio de Albacete, respaldado por su Diputación, que lleva funcionando 25 años con todos los municipios de la provincia adheridos. «De esa manera el que más tiene más paga, y el que menos tiene, pues paga menos», destaca Ayelo. También se pide que el 25% del presupuesto de Cultura de la Diputación se destine a programas culturales de los municipios de la provincia y la creación de una partida para la conservación y puesta en marcha de infraestructuras culturales de hasta 2 millones anuales para garantizar la renovación de recursos y equipamientos. Las diez asociaciones profesionales que han participado abarcan el sector de las artes escénicas, la música, el circo, la danza, escritores teatrales, empresas y gestión cultural. Son Advaem, AVED, Apccv, Comité Escèniques, GC Gestió Cultural, Apdcv, Avetid, ProTea, AAPV y Aveet.