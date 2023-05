Después de vender miles de ejemplares con la trilogía de la inspectora Ana Arén, cambia el registro y pone al frente de su nuevo thriller, Delito (Espasa), a un forense y a una periodista. Como Carme Chaparro (Barcelona, 1973) que lleva cerca de 30 años delante de las cámaras, ahora en Tele 5 con Mujeres al poder, y echando mucha gasolina a su faceta como escritora que la llevó a ganar el Premio Primavera de Novela en 2017 con No soy un monstruo. De su nuevo libro, que ya va por la cuarta edición, hablará el viernes, a las 20.30 horas, en las Veladas Literarias Maestral de Alicante. Y será su segunda vez.

No hace todavía un mes que salió Delito y ya va por cuatro ediciones. Para que luego digan que la gente no lee.

La verdad es que estoy sorprendida de la avalancha de lectores, del éxito, del cariño, del entusiasmo. Hay una corriente general de entusiasmo por Delito que me hace muy feliz.

Delito toma como punto de partida un suceso enigmático e impactante, el suicidio (en principio) colectivo de diez personas desde un hotel de Madrid que parece que no se conocen entre ellas. Hay que darle mucho a la imaginación…

Más imaginación tienen los malos, la verdad. Pero el arranque me vino de golpe. Volvía a casa en taxi de noche, cansada, cerré los ojos para no marearme, los abrí porque el taxi cambió de carril y me encontré de cara el hotel de la Plaza de España, esa inmensa pared de ventanas que parece una colmena. Y pensé ¿y si de repente se tiran diez personas de aquí? ¿Qué habría detrás? Podía dejarlo correr o buscar la respuesta. Y, claro, busqué la respuesta. De ahí ha salido Delito. Cómo diez desconocidos abren diez ventanas consecutivas y se arrojan al vacío sin dejar ninguna pista, solo una virgen uno de ellos con dos velas. Es una novela que está enganchando tanto porque es muy trepidante, porque las páginas están llenas de cosas que pasan, no hay un párrafo que no te lleve a una emoción distinta, y porque al final todo encaja, nada es superfluo y todo tiene un sentido.

Qué importantes son los finales en las novelas.

Sí, el final es fundamental y sobre todo en un thriller. Es como una relación, al principio es maravillosa y al final horrible cuando rompes, pero siempre te quedas con ese recuerdo último. En una novela el final tiene que ser más impactante que el principio y que el lector no se sienta decepcionado porque invierte su tiempo y su dinero.

Dicen que ha roto la frontera del thriller para ir más allá. ¿Cómo explica eso?

Es que está un poco fuera de los límites. Es algo muy difícil explicar sin hacer spoiler porque pasan cosas todo el rato. El protagonista es Santi Munárriz, forense, que es superdotado, un poco asocial, que va por delante de todos los demás, se aburre de la vida y no quiere sentir nada, ha descubierto que la vida es imposible sin sentimiento y para permitirse sentir algo crea un alter ego para que tenga emociones. Y ese alter ego se llama Delito, que canta una vez a la semana en la sala Luciérnaga. Así mientras es Delito es emoción y se deja sentir. Es complejo.

¿Qué temas transversales toca a través de esta trama?

Pues temas como la maternidad, que es quizá el tema más universal del mundo, el deseo irrefrenable que tienen algunas mujeres y la angustia por ser madre; las violaciones, las agresiones sexuales, la sanidad de todos y para todos que permita que vivamos más años y seamos atendidos en las mejores condiciones; la pérdida, el dolor, y la culpa.

Los protagonistas son una pareja. En la novela negra siempre hay patrones muy marcados, como pueden ser un comisario, un escritor, un espía. Usted ha puesto a un forense y a una periodista. ¿Por qué estos perfiles?

Pues porque nacieron así. Fue algo natural. Necesitaba alguien que abriera los cuerpos y tenía que ser forense, y necesitaba alguien que aportara otra pata importante de la trama , y era natural porque es lo que yo domino, controlo y sé hacer. Además ella, Berta Gigliani, es una periodista conocida y tiene miedo de que la reconozcan por la calle.

¿No tendrá algo de usted esa periodista?

Sí, porque es muy sufridora, porque acumula películas trágicas en su cabeza. Y en ese sentido es muy como yo, emocionalmente se siente culpable por muchas cosas. Luego hay otra periodista, Filomena, que tiene ya cincuenta y muchos años a la que ya se la suda todo, tiene la vida hecha y no se calla, y ahí es donde quiero llegar yo. Es la maestra del zasca.

O sea que le ha servido como terapia.

Sí, siempre, siempre. Además las frases de Iluminada las tengo en la cabeza y las voy soltando. Ya estoy practicando para ser como ella.

Usted cuenta historias reales frente a las cámaras y luego escribe historias de ficción. ¿Le sirve esa realidad para construir sus novelas?

Claro que me sirven. Al final la realidad es verdad que supera la ficción. Y yo construyo las novelas a través de cosas reales. Todos los procedimientos de mis novelas son reales: las cifras, los aparatos tecnológicos, los datos, y luego muchas cosas que pasan en mis libros están inspiradas en cosas que han pasado de verdad, que han ocurrido.

Aunque a veces se confunde la realidad porque hay mucha contaminación informativa en los medios, por gente que disfraza de verdad cosas que sabe que no lo son, pero se les deja un espacio en las televisiones; por las fake news y por las redes sociales, en las que cabe de todo. ¿Cómo podemos hacer que los ciudadanos sepan distinguir?

El papel del periodista ahora es más importante que nunca. Te diría incluso que no para una sociedad sana sino para una sociedad democrática. Con tantos estímulos, tanta información sesgada, tantas mentiras. Cuando quieras ser un ciudadano que decida por sí mismo tienes que tener conocimiento y comprender lo que sucede a tu alrededor. Si te rodean de información falsa o banal no ves lo que pasa en realidad. Los periodistas tenemos que contar las historias que tienen que ser contadas y contextualizarlas para hacerlas entendibles y hacer comprensible el mundo que rodea al ciudadano para que tome una decisión consciente.

¿Presiona más la lucha por el share en los informativos o por sumar lectores?

Al final, tú como escritor tienes un tiro, cuando la novela sale de tus manos ya no es tuya. Hay miles de novelas porque cada persona que la lee es distinta. Sin embargo el informativo es un trabajo de muchísimas personas, pero que puede cambiar. Ya no te digo de un día a otro, en el mismo momento, sobre la marcha. Es más moldeable. La presión es la que cada uno se ponga. Como escritor dependes del lector para que haga que tu puedas vivir de la literatura, cosa que en este país es prácticamente imposible, y en la tele dependes de un jefe.

¿La lucha por la igualdad es más complicada en la televisión o en la literatura?

En la literatura ficcionas, creas el mundo que te da la gana. En la literatura haces lo que quieres. Al lector ya no le importa si eres un escritor hombre o mujer, le importa la trama, que le guste. Eso ya es algo del pasado. Le importa que le atrape lo que tú escribes. En la tele la imagen es mucho más importante porque te comunicas con la ropa que vistes, con los movimientos, con la voz... La tele es un reflejo de la sociedad y desafortunadamente nos dice que las canas del hombre cotizan y las de la mujer no. Hay mucha presión a las mujeres por la imagen. Pero yo ahora me estoy comiendo un plato de patatas fritas. Estoy muy Filomena.

En 2018 recibió el Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. ¿Cree que hemos avanzado?

Creo que hemos ido para atrás, Hay mucho ruido y datos falsos, y se está dejando a un lado la máximo tragedia de la desigualdad que es el asesinato de mujeres que viene por lo que está debajo, que es una sociedad patriarcal, en la que las mujeres tenemos menos oportunidades aunque somos el 51 por ciento de la población. Luego nos distraemos con debates absurdos cuando lo importante es eso. Los ciudadanos creen que las feministas somos unas feminazis pero no es una guerra de hombres contra mujeres sino que todos tengamos igualdad de oportunidades para tener la mejor sociedad posible. Uno de los grandes problemas es que hablamos de conciliación solo en foros femeninos. Y otro es que nosotras carguemos con el gran estrés de llegar a todo. Que estés trabajando y que a ver cómo llegas a recoger a la niña. No se trata de ayudar sino que se trata de que todo es compartido.

Estuvo en las Veladas Literarias en 2017 y repite. ¿Qué destaca de esta experiencia literaria y gastronómica?

Es una experiencia única. La verdad es que no he ido a ningún otro lugar igual. Es fascinante, todos los escritores quieren ir. El hecho de que te hagan un menú inspirado en la novela es espectacular, la gente que viene a escucharte, el vino de tu novela. Es una experiencia para el escritor, es un regalo, uno de los mayores regalos para poder compartir tu novela con los lectores.