Cultura de la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Cultura, promueve la participación de los profesionales y las producciones del audiovisual valenciano tanto en las secciones competitivas del Festival de Cine de Cannes, que se celebra del 16 al 27 de mayo, como en el Marché du Film, la zona de industria del festival, que tiene lugar del 16 al 24 de mayo. Entre los 25 profesionales valencianos acreditados en el Marché du Film figuran el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, y el nuevo director de gloVAL, Daniel Méndez.

Francesc Felipe ha señalado que "el IVC participa por primera vez en el Marché du Film en una edición muy especial del Festival de Cannes en la que el Estado español es el país invitado. Esta primera participación se llevará a cabo con la asistencia técnica y logística de la Academia Valenciana del Audiovisual, cumpliendo así con el compromiso de la AVAV de gestionar la promoción exterior del audiovisual valenciano y sus profesionales, a través de la recientemente creada gloVAL, la oficina de difusión exterior del audiovisual valenciano".

La Comunidad Valenciana participará bajo el paraguas del ICEX (Cinema from Spain) y los exhibidores dispondrán de un estand propio dentro del mercado para uso exclusivo de los profesionales valencianos. El objetivo del IVC y la AVAV es visibilizar la presencia de las producciones y los profesionales del audiovisual valenciano en el Marché du Film en el marco de España como país de honor.

Cuatro producciones en exhibición

Coproducida por la productora valenciana Elàstica Films y dirigida por la actriz y cineasta Elena Martín, Creatura, ha sido seleccionada para participar en la Sección Oficial de la prestigiosa Quincena de Realizadores de Cannes.

El cine de animación valenciano estará presente en el Marché du Film, a través de la iniciativa Annecy Goes to Cannes, que este año ha seleccionado el largometraje Rock Bottom, dirigido por Maria Trénor, producido por la productora alicantina JaiboFilms y con ayudas a la producción del IVC.

Dentro de la sección Spanish Screenings Goes to Cannes del Marché du Film figura Llobàs, dirigido por Pau Calpe y coproducido por Dacsa Produccions. Este largometraje de ficción en fase de posproducción cuenta con las ayudas del IVC.

Producido por SuicaFilms, el documental Un arbre és un arbre, de Carlos Marqués-Marcet y Aleix Plademunt, se proyecta en la sección Docs Cannes del Marché du Film.

Films from VLC en Cannes

El catálogo digital Films from VLC y el vídeo de las producciones valencianas, incluidas varias alicantinas, que participan en el Marché du Film estarán disponibles en la web de la AVAV y el IVC, así como la información de cada proyecto.

Los 15 largometrajes valencianos de ficción ya finalizados que buscarán compradores y distribuidores internacionales son ‘Bull Run’ de Ana Ramón Rubio (Cosabona Films); ‘Dystopia’ de Samuel Sebastian (Samuel Sebastian); ‘El agua’ de Elena López Riera (Suica Films); ‘El club del paro’ de David Marqués (Sunrise Pictures); ‘El lodo’ de Iñaki Sánchez Arrieta (Sunrise Pictures); ‘En temporada baja’ de David Marqués (TV On Producciones); ‘Quan no acaba la nit’ de Oscar Montón (Audiovisuales Morvedre, Dacsa Produccions); ‘Somnis’ de Carles Abad Tent (Pi Art Produccions); ‘Toscana’ de Pau Durà (Gaia Audiovisuals); ‘Tú no eres yo’ de Marisa Crespo y Moisés Romera (Proyecta Films); ‘Vasil’ de Avelina Prat (Diferente Films, Distinto Films); ‘Kepler sexto B’ de Alejandro Suarez Lozano (Turanga Films); ‘Llobàs’ de Pau Calpe (Dacsa Produccions); ‘Los días de la noche’ de Ángel Puado (Dramedia), y ‘Olvido’ de Inés París (La Dalia Films).

La oferta de cine documental valenciano está conformada por ‘Carceller. El hombre que murió dos veces’ de Ricardo Macián (Mediterráneo Media Entertainment); ‘Domingo, domingo’ de Laura García Andreu (SuicaFilms, Studio Nominum); ‘Francisco Brines. Els signes revelats’ de Rosana Pastor (Gorgos Films, Mediterráneo Media Entertainment); ‘Montesinos. Les altres cares del mite’ de Laura Grande (Estrela Audiovisual); ‘Toda una vida’ de Marta Romero (Proyecta Films, Distinto Films); ‘Persona (no) humana’ de Alejandro Cuéllar y Rafa G. Sánchez (Dacsa Produccions); ‘Soc filla de ma mare’ de Laura García Pérez (Tarannà Films), y ‘Animals pel camí del mig’ de Manuel Galipienso (Oceánica Films).

Los proyectos en desarrollo de largometrajes de ficción que se presentan a Cannes son ‘Bendita María’ de Victoria Pérez (TV ON Producciones); ‘Bodegón con fantasmas’ dirigido por Enrique Buleo y producido por Alejandra Mora (Quatre Films); ‘Karen & Julia’, dirigido por Iñaki Sánchez Arrieta y producido por Jorge Acosta (Camino a Garaitondo AIE); ‘L’aguait’ dirigido por Marc Ortiz y producido por Victòria Pérez (Admirable Films); ‘Nena’, dirigido por Gabi Ochoa y producido por Paloma Mora (TV ON Producciones); ‘Pequeños calvarios’ dirigido por Javier y Guillermo Polo y producido por Borja Aracil (Los Hermanos Polo); ‘El descubrimiento de Europa’, dirigido por Antonio Ferreira (Distinto Films); ‘Femenino singular’ de Xavi Puebla (Gaia Audiovisuals), y ‘L’àvia i el foraster’ de Sergi Miralles (Aire de Cinema, Alhena Production).

Los proyectos de documentales en fase de desarrollo son ‘El abismo del olvido’ de Batiste Miguel (Docu Producciones); ‘Equipo Crónica. Arte en trinchera’ dirigido por Rafa Sesa y Felipe Villaplana y producido por Laura Grande (Estrela Audiovisual y Zootropo Studio); ‘Mariscal’ de Laura Grande (Estrela Audiovisual); ‘Paco Roca, dibujando la vida’, dirigido por Batiste Miguel y producido por Joan Baptiste Miguel (Docu Producciones), y ‘Un dibujante en La Habana’, dirigido por Laura Pérez Gómez y Rafael Casañ, y producido por Jorge Acosta (Inaudita).

El 17 de mayo, en el Festivals Hub, el director artístico de la Mostra de València Cinema del Mediterrani, Eduardo Guillot, participará en un panel sobre el papel de los festivales de cine del Estado español en la distribución de la producción cinematográfica estatal, en el que también intervienen el productor Enrique Costa, de la productora valenciana Elástica Films, y la eslovaca Daniela Cölle, de Pluto Film Distribution Network, moderados por la consultora internacional Rosa Bosch.