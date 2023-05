La fotógrafa francesa Sophie Calle será la protagonista de la nueva sesión del ciclo PhotoSoul: los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía, que tendrá lugar el miércoles 24 de mayo, a las 20.15 horas, en la sala Miguel Hernández de la Sede Ciudad de Alicante de la UA.

Al igual que las anteriores sesiones del ciclo sobre Henri Cartier-Bresson, Chema Madoz y Nan Goldin, será impartida por el fotógrafo y escritor Pepe Calvo, que cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito expositivo y editorial desde 1975, con exposiciones en galerías, museos y centros de arte de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades del territorio español.

Su obra forma parte de importantes colecciones museísticas como las del IVAM, Museo de la fotografía de Charleroi, Bélgica; Photomuseum (Donostia), Colección Jenkins-Romero (Nueva York), MACA (Alicante), Universidad de Colorado(EE. UU.) y Museo de Bellas Artes Gravina, entre otros.

En el acto, con el título Territorio íntimo de mujer, se proyectará un vídeo con la obra más destacada (50 fotos) de Calle y se realizará un debate con los asistentes.

"Las fotos que no están dentro de un ritual, no forman parte de mi territorio. No hago fotos fuera de mis proyectos. No llevo mi cámara guardada en el bolso, no suelo hacer retratos de mis amigos. Solo cojo la cámara para manifestar una idea. Y solo entonces sé que la fotografía está justificada, aunque no sea buena", asegura Sophie Calle.

La fotógrafa está obsesionada por la mirada, tanto la de los otros como la suya. "Qué miran los otros cuando me miran mirar", además de una necesidad de saber del otro, como lo demuestra en su serie Suite Vénitienne.

El escritor estadounidense Paul Auster en su novela Leviatán inspira el personaje de María Turner en Sophie Calle.