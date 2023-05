Mortelli: un cas perdut, de Ben Fernandez (animación); Este es el diario no tan secreto de Raquel, de Raquel Agea (documental); y Becarias, de Marina Donderis, Núria Poveda y la alicantina Marina Cortón (animación) son los tres cortometrajes de autores alicantinos incluidos en el segundo volumen del catálogo Curts Comunitat Valenciana 2023, del Instituto Valenciano de Cultura -el primero se publicó en enero-, junto a Els amants, de Joan Vives Lozano (ficción); Intercanvi, de Alberto Evangelio (ficción); y Para lo que me queda en el convento, de Ángel Quel Sanz (ficción).

Estas seis películas en formato corto, seleccionadas entre las 49 presentadas, figuran en el nuevo catálogo de junio, con el que se pretende promocionar y dar a conocer la producción audiovisual de la Comunidad Valenciana en festivales de cine nacionales e internacionales. El IVC publica dos volúmenes de Curts al año con seis cortometrajes cada uno y la promoción de todos ellos se realiza por un periodo de doce meses.

Producido por Jaibo Films y BEAmos Producción, Mortelli: un cas perdut es el tercer cortometraje de animación del alicantino Ben Fernandez (Sant Joan d'Alacant, 1993), después de dirigir The Stunt Manual (2016) y Miss Mbulu (2019), con el que ganó el premio al mejor corto de animación en los Premios del Audiovisual Valenciano de 2019. Ambientado en Chicago, el corto es un homenaje a las películas clásicas de cine negro que combina el blanco y negro con el color, e incorpora a medio centenar de personajes en un reparto encabezado por el actor Luis Francisco Zaragoza en el papel del jubilado detective privado Mortelli en su última investigación. En el corto también intervienen Fina de la Torre, Leandro Mañana, Sara López y Dolores Cardona.

El documental Este es el diario no tan secreto de Raquel está escrito y dirigido por Raquel Agea Ramos (Benidorm, 1993), autora también de los cortos documentales Heridas contra el olvido (2018) y Beni nunca dorm (2021). Sobre su tercer documental, Raquel Agea indica: "Escribí tres diarios entre intervalos de edad que iban desde la preadolescencia hasta el comienzo de la edad adulta. Siempre que me mudaba, los encontraba. Decidí leerlos de golpe y me di cuenta de un problema: que versaban sobre el mismo tema, los chicos".

Por último, Becarias es un proyecto de animación dirigido por la animadora en stop motion alicantina Marina Cortón junto a Marina Donderis y Núria Poveda, producido por Pangur Animation. El corto es una crítica social con toques de humor que quiere mostrar las dificultades económicas que sufren las jóvenes en la actualidad: tres amigas que empiezan la primera experiencia como adultas independizadas y se enfrentan al reto de pagar el alquiler cada mes.

El jurado encargado de hacer la selección ha estado compuesto por la directora de producción y seleccionadora del festival FICBUEU, María Ruiz-Falcó; la directora María Lorenzo, y el técnico del archivo de la Filmoteca Valenciana, Alejandro Monsell.