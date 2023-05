Diana Navarro: "La gente se pone muy tensa con las ideologías, me interesan más las personas"

Diana Navarro (Málaga, 1978) interpreta a Concha Piquer en En tierra extraña, un musical en el que se cuenta un encuentro que realmente nunca llegó a producirse entre la coplista de origen valenciano, Lorca y el compositor Rafael de León en 1936 y que buscaba prevenir al autor granadino de la muerte que le esperaba. La obra, que se podrá ver los días 3 y 4 de junio en el Auditorium de Palma, incluye coplas muy conocidas que han dado pie a un disco, De la Piquer a la Navarro, y a una próxima gira musical.

¿Qué habría pasado si realmente se hubiera producido ese encuentro entre estas tres grandes figuras?

Pues yo creo que el gran spoiler de la obra no habría sucedido, que es que a Lorca lo asesinan. Me gusta imaginar que, en cierta manera, doña Concha concilió y reescribió la historia, aunque en la misma obra eso tampoco ocurre, porque al final, claro, sucede ese fatídico final. Es una obra en la que el público mallorquín se va a sorprender por la historia y la vida de los personajes, que Lorca es mucho más conocido, por supuesto. De Rafael de León y de Concha Piquer no teníamos tantos datos y en la obra se explica perfectamente quiénes son ellos, de dónde vienen y lo que más sorprende, por lo menos es lo que a mí más me sorprendió cuando empecé a estudiar y a preparar el personaje, es que doña Concha fue una de las primeras empresarias feministas que tuvimos en nuestro país, que es una mujer que con 14 años se fue a Broadway y comenzó su carrera en América.

Pensamos en artistas más actuales que han triunfado en Estados Unidos, pero no hay que quitarle el mérito a esta mujer.

Sí, era absolutamente increíble porque con 14 años, nada más, se va allí ,a Broadway, de la mano del maestro Penella y la escuchan los hermanos Schubert y a partir de ahí desarrolla toda esa disciplina americana hasta que, con 19 años, se vuelve a España y la trae aquí junto con Rafael de León, que le hace esos temas atemporales que seguimos cantando hoy día.

Poniéndonos a imaginar, si Lorca hubiera escrito una canción que ella hubiera podido cantar y Rafael de León la hubiera musicado… ¿Hubiéramos tenido una joya?

Bueno, es una joya y una licencia poética que nos permitimos y que es la sorpresa de la obra. Es ese tema que en realidad hemos compuesto Julio Awad y yo con letra de Lorca para hacer una copla. Federico García Lorca nunca había compuesto una copla y la hemos compuesto de esa manera para la obra.

Lo comentaba antes, Rafael de León, pese a la cantidad de coplas importantes, bonitas que compuso y que nos han llegado a hoy día, es más desconocido.

Sí, era sobre todo una persona entrañable, inteligentísima, divertidísima, que tuvo que reprimir su condición de homosexual por las circunstancias, que escribió las letras con un texto exquisito, sorteando a la censura para que no le modificase mucho las canciones. La verdad es que es uno de los grandes desconocidos que se muestra en la obra, que es maravillosa.

¿Qué supone tener la oportunidad de cantar estas coplas, ‘Tatuaje’, ‘Ojos verdes’...?

Es un goce, porque yo hago de actriz, evidentemente, no hago de Diana Navarro, he construido el personaje desde lo que yo he sentido y creía que era Concha Piquer. Y claro, como es Concha Piquer, el personaje canta y ahí canto, intento hacerlo desde ella, no de Diana Navarro, pero aún así es un disfrute porque son joyas atemporales que poder interpretarlas una y otra vez, de verdad, es una maravilla.

¿Se podría quedar con solo una de ellas?

Uf, eso es como qué dedo te cortas que no te duela ... pero es verdad que Ojos verdes y Romance de la otra me sobrecogen cada noche que las interpreto.

Política, ideologías, copla y franquismo

La obra es un canto a la reconciliación de las dos Españas, en un momento que era muy tenso y muy difícil.

Sí, la obra tiene un mensaje muy conciliador, muy potente, que Juan Carlos Rubio, director y escritor de la obra, nos propone: que nos miremos a los ojos y que nos olvidemos de ideologías. Sobre las ideologías, que cada uno democráticamente vote en la urna lo que tenga que votar, por supuestísimo, pero que seamos personas, que es lo que somos, y antepongamos la persona a la ideología.

Viene que ni pintada en este año electoral.

La verdad es que sí, que por desgracia sigue siendo un tema de actualidad, porque la gente se pone muy tensa con las ideologías, que yo respeto absoluta y profundamente, pero me interesan más las personas, por eso me gusta tanto este mensaje de conciliación que tiene la obra.

Además, es una reivindicación de la copla, porque durante mucho tiempo se ha asociado a la España franquista, de censura, y realmente se cantaba en los dos bandos…

Sí, la copla republicana, como se decía, era mucho más libre, no estaba sometida la censura, pero el régimen [franquista] quiso adueñarse de esta música porque era memoria sonora del país, pero nada que ver. La copla no tiene ningún tipo de aroma político, simplemente es cultura de nuestro país, antes cuando se hizo y ahora que seguimos haciéndolo y así es como debe seguir siendo, una música que es la banda sonora de nuestros mayores de esta generación que nos ha sacado adelante a tanta generaciones y que siguen siendo los grandes héroes de haber vivido una guerra, una posguerra, una pandemia. La copla es un homenaje a todos ellos.

¿Cree que las nuevas generaciones entenderán aquello de «viajas más que el baúl de la Piquer»?

Por supuesto. Y sobre todo a las nuevas generaciones que vengan a ver la obra yo creo que les van a interesar muchísimo los personajes y van a indagar para saber más de ellos.