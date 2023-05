La inminente Feria de Hogueras, un serial consistente, plagado de alicientes y equilibrado, tiene en el último capítulo del ciclo un tremendo golpe de efecto. José Antonio Morante de la Puebla, el torero que enloqueció Sevilla en un mes de abril histórico, se anuncia en Alicante con una corrida de Victorino Martín. Una apuesta del torero, del ganadero y del empresario. El genio de La Puebla del Río, poco asiduo a lidiar los cárdenos de la A coronada, ha apostado por las Hogueras con un plus de compromiso y responsabilidad. Matar la corrida de Victorino siempre tiene una trascendencia mayor en el toreo y más si es por voluntad propia y no por necesidad. Morante, que cortó el último rabo en La Maestranza y hacía 52 años que nadie lo había conseguido, hará el paseíllo junto a Rafael Rubio Rafaelillo, maestro en estas lides y torero ninguneado en las grandes ferias, y Pablo Aguado, que no atraviesa un gran momento pese a que en Córdoba firmó una hermosa faena según las crónicas.

Los toros de Victorino subrayan el acento torista de una feria que remarca la versatilidad de su programación. “La corrida es pareja, entipada y, posiblemente, esté por encima del nivel de una plaza de segunda”, detalla Victorino Martín. El ganadero muestra su satisfacción por volver a Alicante tras más de 20 años de ausencia: “Quiero felicitar al empresario de la Plaza de Alicante, Nacho Lloret, y a Morante de la Puebla, que no tenía ninguna necesidad después del hito histórico de haber cortado un rabo en Sevilla”. “Es bueno para la Fiesta que un torero como José Antonio se anuncie con ganaderías diferentes. Con nuestros toros –remarca Victorino- sólo se había anunciado antes en Olivenza, Dax y Sevilla en un mano a mano con El Cid”. Cierto es que Alicante no es una plaza caracterizada por un carácter acusadamente torista pero, como dice Victorino, las plazas “adquieren la personalidad y las inquietudes de los empresarios y esta empresa busca y ha conseguido este año dos grandes eventos: que Manzanares lidie seis toros y que Morante mate nuestra corrida”. Manzanares con seis toros y Morante con victorinos, golpes de efecto de la Feria de Hogueras Hace pocos días, Morante y Victorino coincidieron en la entrega de Premios que El Corte Inglés otorga a los triunfadores de la Feria de Abril. El ganadero preguntó al torero si tenía previsto ir a tentar vacas a Las Tiesas, donde pastan los toros de Victorino. Y Morante fue tajante: “No quiere vacas, me ha dicho que directamente en la plaza”, sentencia el ganadero. El murciano Rafaelillo tendrá en Alicante una plaza importante donde reivindicarse y marcar territorio. Está siendo un año duro y a la vez extraño para Rafaelillo porque ni Valencia, ni Madrid ni Sevilla han contado con un torero experto en las corridas duras. También llama la atención que el sevillano Pablo Aguado se anuncie con toros de Victorino. Será su primera vez con los cárdenos y la plaza de Alicante será testigo de una apuesta importante en la temporada del torero sevillano. CARTELES DE LA FERIA DE HOGUERAS: -Domingo 18 de junio: Toros de Fermín Bohórquez. Andy Cartagena, Diego Ventura, Lea Vicens -Lunes 19 y martes 20: Clases prácticas con alumnos de la Escuela Taurina Municipal de Alicante -Miércoles 21 de junio: Novillos de Zacarías Moreno. Santiago Esplá, Borja Escudero y Kevin Alcolado, que debuta con picadores. -Jueves 22 de junio: Juan Pedro Domecq. David Fandila “El Fandi”, Sebastian Castella y Daniel Luque. -Viernes 23 de junio: Victoriano del Río. Julián López “El Juli”, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. -Sábado 24 de junio: Seis toros de Daniel Ruiz. José María Manzanares, en solitario. -Domingo 25 de junio: Victorino Martín. Rafael Rubio “Rafaelillo”, José Antonio Morante de la Puebla y Pablo Aguado.