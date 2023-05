Empezó siendo una quedada de amigos con inquietudes creativas para conocer la historia de los pueblos de la provincia durante la Guerra Civil. El material se fue acumulando y el interés creciendo. Dos años después, el productor audiovisual Sam Molina, los fotógrafos Sento MM y Diego Jamon, y el poeta Enrique Morte, reunidos como el colectivo El Chico del 13, han creado Catarsis, una propuesta creativa distópica en la que recrean estampas imaginadas de la contienda, "aunque en realidad es de todas las guerras", en pueblos de la provincia.

Y lo han hecho con fotografías, pero no al uso. Han buscado el espacio, el entorno y han recreado escenas con carácter teatral que han grabado en vídeo y después fotografiado. Actores, familiares y amigos han conformado el casting que ha dado vida a estas imágenes, con vestuario y escenografía, inspiradas en cuadros de Caravaggio, Vermeer o Julio Romero de Torres. "No lo hacíamos con el objetivo de hacer una exposición ni un libro de fotografía, salió todo de forma natural, orgánica", asegura San Molina.

Pero ahora sí. El objetivo con todo el material es crear esa exposición y publicar ese libro que ya están en marcha, pero que quieren financiar a través de una campaña de micromecenazgo que se pone en marcha el jueves 1 de junio en la plataforma Verkami.

Catarsis, asegura el productor, "no es algo habitual, responde a una forma de trabajar entre nosotros; hemos juntado nuestros mundos que son muy distintos para sacar algo en común a partir de lo personal de cada uno".

Distopía

La Guerra Civil ha sido el hilo conductor pero no desde el punto de vista convencional. "La distopía que nos hemos inventado está basada en los años de la contienda española, pero no nos posicionamos en ningún bando, porque el bando que representa este trabajo es el pueblo, la gente que se quedaba, en el que el papel de las mujeres es muy interesante. Los que se quedaban no lo pasaban mucho mejor que en el frente porque tenían que mantener un país. Ese es el bando que queremos defender".

La exposición no será solo una muestra de fotografías al uso. "Será eso, pero también queremos que la gente se sumerja con nosotros en lo que hemos vivido y por eso vamos a reconstruir algunas de las escenografías que hemos utilizado para hacer las fotografías para que la gente se meta dentro y pueda sumergirse en una experiencia intensa y única, que pueda hacer fotografías y que toque las cosas porque hay que tocarlo y verlo todo".

El libro será una recopilación de imágenes y palabras, pero también incluirá unos códigos QR que llevarán a los lectores a cortometrajes y vídeos relacionados con la experiencia.

La presentación oficial de esta propuesta será a mediados de noviembre en el Club INFORMACIÓN y que constará de una exposición con alrededor de medio centenar de fotos y un libro con unas 100 imágenes, acompañadas por textos. "Las fotografías no están firmadas, somos un colectivo y no personalizamos".

El realizador alicantino Daniel Chaguaceda está montando un documental en base a la experiencia de este colectivo para realizar la exposición.