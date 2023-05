Está rodando en inglés la nueva película de Nacho Vigalondo, a las puertas de estrenar Honeymoon, de Enrique Otero, con Javier Gutiérrez, y esta misma semana ha recibido algunas llamadas con nuevos proyectos. Mientras, se cuela en las casas a través de Movistar + con La Unidad Kabul, tercera y última entrega de la serie en la que se convierte en la jefa de este grupo antiterrorista. Nathalie Poza recibe el sábado el Premio Ciudad de Alicante del Festival de Cine.

El próximo sábado va a recibir un premio del Festival de Cine de Alicante y va a estar con otros dos pesos pesados, Karra Elejalde y Alejandro Amenábar, con quienes trabajó en Mientras dure la guerra, por cierto.

Pues se me encoge el corazón un poco de ternura. No tuvimos mucho tiempo de celebrar las nominaciones de los tres a los Goya por esta película porque yo estaba haciendo teatro y no pudimos. Así que reencontrarme con ellos después de todo lo bueno que nos dio esa película, es como una segunda oportunidad. De repente reencontrarnos y poder celebrar lo que hicimos me da mucha alegría. Y luego también estará Fele Martínez que es el remate total para reencontrarnos. La verdad es que tengo mucho cariño al festival, y es una ocasión muy especial y muy inesperada.

Ha ganado dos Goya, en 2018 con No sé decir adiós, y en 2021, con La boda de Rosa, además de haber conseguido cuatro nominaciones más y premios Feroz, Forqué y de la Unión de Actores ¿Siente realmente que su trabajo está reconocido o el reconocimiento viene por otro lado?

No, sí que lo siento; me siento muy agradecida por los premios. Para mí siempre es una sorpresa y los valoro mucho, pero paralelamente a que ocurra eso yo estoy trabajando en un rodaje, en una serie, reinventándome cada vez que tengo que hacer una película, una obra de teatro... siempre seguimos estudiando, haciendo pruebas. Es un trabajo con el que no te puedes relajar aunque te den premios porque nunca sabes qué puede pasar con una película. Lo importante está en otro lugar, pero cuando ocurre esto hay que saber vivir el momento. Es como una palmada de espalda, una inyección de entusiasmo, porque es una profesión muy incierta y muy inestable, y estas cosas te hacen sentir que hay alguien que lo valora.

Se curtió en el teatro, pero sus premios son de cine...

Sí, es curioso. Hubo una época que pensaba que no me importaba que en cine me nominasen menos y me diesen más papeles, y en teatro al revés, tenía más trabajo y me parecía curioso que no me diesen premios. Ahora se ha equilibrado un poco.

Se habla mucho de la proliferación de series en las plataformas, pero usted lleva haciendo series sin parar desde los 90.

Empecé en televisión al mismo tiempo que en el teatro prácticamente. Mi primer protagonista en una serie llegó con Policías y culmina ahora con La Unidad. Lo bueno es que a mí la televisión me ha dado mucho. Creo que se están haciendo series de mucha calidad y yo me lo tomo exactamente igual que cuando hago una película. El trabajo es el mismo, quizás con más presión porque hay que sacarlo de forma más frenética. Pero es muy importante lo que está pasando, que es de lo que se trata. Aunque también es verdad que a pesar de eso mucha gente no tiene trabajo.

"Es fundamental y necesario que las mujeres ocupemos el protagonismo en las series"

Ha mencionado La Unidad, la última serie que ha protagonizado sobre una unidad antiterrorista española, cuya tercera y última entrega es La Unidad Kabul, que dicen que es mucho más dura.

Es mucho más dura en el sentido de que es una apuesta muy madura rematar la serie volviendo la mirada al origen del problema porque ahí sigue. Por eso es duro porque lo que contamos no solo no mejora sino que va a peor. La toma de Kabul por los talibanes ocurrió hace ya tres años. Y la serie lo que hace es poner todos los escenarios para que el espectador pueda ver esa realidad y zambullirse en ese horror con una ficción muy potente que te arrastra. Yo me vi los capítulos, y mira que me cuesta, pero me arrastró y sobre todo hemos visibilizado algo que es necesario y por eso se ha contado. Es una necesidad que tenían los creadores de poner la mirada ahí. No ha sido más duro para mí que para las personas que son afganas que han participado en la serie y viven en su propia piel esa realidad tan dura. Me siento muy afortunada de poder estar en una ficción así porque me gusta pensar que lo que hacemos los actores puede ser útil. Cuando tienes la oportunidad de formar parte de una ficción que visibiliza lo invisible, va mas allá del entretenimiento y a mí me llena mucho. Me parece que con los años lo que hacemos puede se más un acto de servicio que un entretenimiento. Con la cultura podemos desarrollar nuestra empatía y creo que es una responsabilidad contar algo y hacerlo bien.

En esta serie da vida a la jefa, una mujer fuerte, pero también sensible y que debe afrontar situaciones duras. ¿De alguna manera el que haya mujeres que manden, que tengan capacidad de decisión, aunque sea en una serie de televisión, es importante para el futuro de las jóvenes de este país?

Es absolutamente fundamental y necesario que las mujeres ocupemos el protagonismo en las series, que no sea algo de lo que tengamos que hablar, que no sea algo excepcional sino que se convierta en algo natural. Si vemos las películas que están triunfando en los festivales del mundo quienes se llevan los premios son mujeres de más de 50 años. Formamos parte en un porcentaje altísimo de la historia que nos sucede.

Hablando del futuro de este país, las elecciones lo han puesto todo patas arriba. ¿Cómo ve esa entrada de un partido como Vox en casi todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos?

A mí me parece terrorífico y muy preocupante. No es un retroceso, es un avance clarísimo de la ultraderecha y me parece muy triste y doloroso. Es absolutamente intolerable que vivamos en una sociedad con la ultraderecha en nuestras instituciones. Cualquier partido que se cuestione todo lo que se ha hecho en favor de los que no tienen, los del sálvese quien tenga, no sirve para avanzar. Todo esto nos va a llevar de nuevo a mucha violencia, mucho racismo y mucha desigualdad. La esperanza es una especie de puerta blindada que hay que tumbar con voluntad, con coraje y con deseo de crear el mundo que soñamos y que merecemos. Porque tenemos unos derechos humanos básicos que no se están cumpliendo. Y luego el problema es que hay mucha gente que no está votando, porque me niego a creer que esto represente a la mayor parte de la sociedad. Hay que salir a votar, no vale con estar en la barra del bar quejándose de cómo va el mundo. Nos ha costado mucho tener ese derecho al voto.

Apoyo a los guionistas

¿A favor o en contra de las reivindicaciones de los guionistas de Hollywood?

Muy a favor, súper a favor. Hace poco veía actores de series que son nuestros referentes, como Better call Soul, y estaban en la calle con los guionistas porque decían que si no fuera por las mentes brillantes de los guionistas no estarían ahí. Es imposible crear nada que no sea a partir de lo que hace un escritor. Valoro tanto un buen guion, es tan difícil que caiga en tus manos, que estoy muy a favor de sus reivindicaciones. Por defender el trabajo de lo creadores ahí estaré.

"Es absolutamente intolerable que vivamos en una sociedad con la ultraderecha en nuestras instituciones"

Creadores como Woddy Allen, con el que usted ha trabajado en la película Rifkin's Festival, que se estrenó en 2020.

Trabajé en esa película cuando vino a rodar a San Sebastián, después de hacer una prueba. Me lo pase muy bien y es un privilegio. Había muchos momentos que era como si estuvieras viendo una película de Woody Allen pero desde dentro. Para mí fue muy especial. Estaba haciendo la primera temporadas de La Unidad y Dani de la Torre me dijo que no iba a competir con Woody Allen, así que me dejo unos días para rodar con él.

¿Es de las actrices que sueñan con Hollywood?

No, no. A ver, si te soy sincera, me llama mucho rodar en otros idiomas, me parece una maravilla porque los personajes salen solos cuando trabajas un acento. Me gustaría utilizarlo más, pero cuando empecé con Animalario a hacer teatro íbamos casi a obra de teatro por año y un día miras para atrás y lo de irme fuera pues como que ya no. Tuve una oportunidad de hacer una película en Francia, pero tenía bolos y no tuve las narices de que me buscasen una sustituta. Ahora empezar desde cero pues coo que ya no. Y quería ser actriz para viajar aunque al final no ha sido así. Además ahora cuando haces pruebas para el extranjero no piden ni acentos. En la ficción sí que se está abriendo la posibilidad de mezclar muchas más nacionalidades, edades, razas, orígenes… ese avance sí que está culturalmente en nuestra ficción. Y eso es muy bueno porque todos nos podemos ver identificados en una serie.