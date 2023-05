La Casa Museo Azorín acogerá a partir del 8 de junio una exposición con documentos inéditos del escritor de Monóvar, encontrados en una maleta del autor de La voluntad por un familiar lejano, que entregó a la Fundación Mediterráneo para que formara parte del legado que custodia la entidad, propietario además del inmueble. La maleta, que perteneció a José Martínez Ruiz, Azorín, había permanecido oculta durante décadas en una finca toledana hasta que Luis Méndez de Vigo, sobrino del heredero de Azorín, Julio Rajal Guinda, la encontró.

Ahora, después de meses de estudio de su contenido, que aún no ha finalizado, la Fundación Mediterráneo prepara la primera exposición con una pequeña parte de los más de dos mil registros documentales hallados en el interior de la valija.

La maleta de Azorín, que se abrirá al público coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, presenta un recorrido vital por la figura de este exponente de la Generación del 98 a través de cerca de medio centenar de documentos y pequeños objetos personales, que incluyen una selección de 25 fotografías, muchas nunca vistas y que incorporan una imagen de su padre; correspondencia con Ramón Gómez de la Serna, Pío Baroja, Jorge Guillén, Antonio Maura, Ramiro de Maeztu o Torcuato Luca de Tena; dos telegramas seleccionados de los pintores Genaro Lahuerta y Gastón Castelló; una libreta con el significado de algunas palabras y dichos populares; los carnets de los cines Rex y Capitol, sus tarjetas de visita, notas manuscritas y hasta el contrato con Editorial Prensa Española para escribir sus artículos.

La gran variedad de documentos abarca prácticamente todos los momentos de la vida del escritor, por lo que la exposición se plantea como un viaje por sus entornos geográficos y literarios.

Las imágenes serán protagonistas, acompañadas de breves textos, fundamentalmente de carácter literario, a modo de pinceladas descriptivas del itinerario vital y profesional del escritor. Precisamente el lugar de nacimiento y juventud del escritor, Monóvar, es el comienzo y el final del recorrido, donde se exponen documentos relacionados con descripciones humanas y tradiciones, junto a una parte dedicada a València, sobre su juventud y formación, otra a Madrid, con su desarrollo literario en su entorno cultural y político, y a París, con referencias al autoexilio y evocaciones.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, recuerda «como si fuera ayer el día que nuestro añorado Pepe Payá [director de la Casa Museo Azorín hasta su fallecimiento, en enero de 2021] me dijo que le acompañara a Madrid, sin contarme para qué y con la promesa de que no me iba a arrepentir. Y fuimos a Madrid, a casa de Luis Méndez de Vigo, a quien agradezco tan generosa donación, y volvimos con una maleta». Boyer destaca la nueva ventana que se abre con ella al estudio de Azorín.

La Fundación ha catalogado y digitalizado el contenido de esta maleta gracias a una subvención del Ministerio de Cultura y después de meses de trabajo del personal de la entidad. Algunos manuscritos están siendo objeto de un profundo estudio por parte de los técnicos de la Fundación y de destacados especialistas azorinistas.