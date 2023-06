Beijing Guitar Duo, el dúo de guitarras formado por las intérpretes chinas Meng Su y Yameng Wang, regresan al ADDA este sábado con un concierto a las 20 horas, dentro del ciclo de Guitarra Clásica que se desarrolla en el auditorio alicantino.

La pareja, que en 2017 actuó con su mentor, Manuel Barrueco, en Alicante, vuelve a la sala de cámara del ADDA con un programa formado por obras de César Franck, Prélude, Fugue et Variation, Op.18; Claude Debussy, Petite Suite; William Walton, Five Bagatelles; Giulio Regondi, Rêverie, Op.19; Chen Yi, Nian Hua (Chinese New Year’s Paintings); y Ástor Piazzolla, Tango Suite.

El dúo de Beijing hizo su debut en Nueva York en el Carnegie Hall en 2010, que lanzó su carrera internacional de conciertos actuando en salas de todo el mundo, como el Concertgebouw, el Palau de Música, la Sala Tchaikovsky y el Teatro Nacional de Beijing. Esta temporada realizarán una gira de conciertos por doce ciudades en los Estados Unidos así como otras actuaciones en Europa y China. El dúo colabora regularmente con orquestas, junto a la flautista Marina Piccinini, los guitarristas Grigoryan Brothers y con el propio Manuel Barrueco de gira por Europa, Australia, Asia y Estados Unidos.

Además de su impecable técnica, el dúo demuestra una profunda comprensión y sensibilidad musical. "La interacción entre las guitarras es fluida y armoniosa, con un equilibrio perfecto entre los instrumentos. Es evidente que Su y Wang han perfeccionado su interpretación a través de un intenso trabajo en equipo, logrando una simbiosis musical verdaderamente sorprendente", como destacan desde Alicante Guitarra Clásica, impulsora del ciclo y del Máster en Interpretación de Guitarra Clásica.