El director español Alejandro Amenábar recibe el Premio Lucentum a toda una carrera. El autor de películas como Mar Adentro, Los Otros, Ágora o Mientras dure la guerra será galardonado en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Alicante que se celebra la tarde del sábado 3 de junio en el Teatro Principal.

Como previa al evento, se ha llevado a cabo una rueda de prensa en la Ciudad de la Luz donde se ha puesto en valor la capacidad de esas instalaciones como "dinamizadoras de la industria cinematográfica en el sur de Europa", remarcando los cambios y los obstáculos que ha vivido con el paso del tiempo.

Amenábar, por su parte, se ha mostrado contento por el premio que recibe, no sin antes alabar las instalaciones de los estudios de cine: "Hace años visité estos estudios y siempre me he quedado con la espinita de realizar alguna cosa por aquí". Asimismo, ha catalogado de "fantásticos" los medios de los que dispone la Ciudad de la Luz, añadiendo que "cualquier persona que los haya visitado y que sepa en qué consiste esto de hacer películas sabe que aquí se ha montado un diseño increíble para todas las producciones".

Sobre si hará uso de las instalaciones para un proyecto futuro, ha comentado que "sería maravilloso" y que su próximo largometraje "encuentra cada vez más razones para trasladarse a la Comunidad Valenciana". En este sentido, ha admitido el fuerte vínculo que tiene "con esta tierra" puesto que sus padres "viven aquí, en Santa Pola, desde hace más de 20 años".

Refiriéndose al premio que recibe dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Alicante, ha asegurado que, por un lado, se siente "extraño" por recoger un galardón a toda una trayectoria porque, cuando mira atrás, "tampoco siento que tenga tantas películas". En cambio, entiende que lleva "más de 25 años en esta profesión" y que, viéndolo de esa manera, lo acepta "encantadísimo".

En la gala inaugural también se homenajeará a los actores Karra Elejalde y Nathalie Poza, con quienes coincidió en el largometraje de Mientras dure la guerra. Al ser preguntado sobre una similitud de aquella época con la actual, causada principalmente por la proliferación de Vox a nivel nacional, ha respondido que tiene "pálpitos de que se estén repitiendo ciertos comportamientos ideológicos históricos", en clara alusión a la ascensión de la extrema derecha, "aunque no es algo que se tenga que centrar exclusivamente en España".

En este sentido ha apelado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que "tiene algo en su gestualidad que hace recordar a Benito Mussolini en sus oratorias". Así, haciendo una retrospección del tema, ha comentado que "lo contrario de la democracia es la autocracia, y vamos camino de ello a nivel internacional".