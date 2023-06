La ópera prima del realizador andaluz Gonzalo Crespo, Nato 0. El origen del mal, inicia las proyecciones de los largometrajes a concurso en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante. Será este lunes a las 20 horas en los cines Kinépolis, con entrada de 5 euros y la presencia del equipo de la película.

Protagonizada por Carlos Olalla, Geraldine Torres, John de Luca, Jesús Castro, Lucía Guerrero, Javier Alcina y Rebeca Torres, Nato 0. El origen del mal es un thriller policiaco rodado en Nueva York que narra la historia de un asesino que anda suelto por las principales calles de la Gran Manzana.

Antes, el programa del festival se inicia el lunes a las 10 horas con una masterclass en la Puerta Ferrisa sobre FlixOlé y su apuesta por el cine español, a la que seguirá una mesa redonda sobre Producción y compra-venta de contenidos de ficción, ambas de entrada libre, en el marco del Labratorio de Proyectos de Ficción.

Otras proyecciones

A partir de las 17 horas se inicia el ciclo de películas invitadas del festival con la proyección de Las tres muertes de Teófilo del Valle, de Manuel de Juan Navarro, también en Kinépolis, donde a la misma hora se exhiben los cortometrajes de la sección Alicante Cinema: Cena para tres de Marta Asensi y María Adán, Ceviche de José Vicente Aracil, Contrapuesto de Jordi Vergart, Corazón, corazón de Gabriel Gil, Diecisiete y medio de Andrea Alborch, El último apretón de Amanda Ramos Santos, El mercado de Fina de la Torre, El vuelo de la golondrina de Sergio Checa, El guerrers de l'espai de Javier Cuenca, Expiación de Miguel Uliart, Feliz año nuevo? de Nuria Cutillas, Irene Martínez y Luis García.

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés proyecta otra de las películas invitadas a las 18 horas -Confesiones de un artista, de Ramón Margareto, Ángela Aguilar y Alejandro Iodice- mientras el ciclo Amenábar sigue a las 18.30 horas en Kinépolis con la película Los otros.

La sección de Cortometrajes LGTBI, en Kinépolis, presenta a las 20.45 horas los títulos Me quiere, no me quiere, Desviación típica, Juan Carlos, La cena, Mi esquina, mi trinchera, Padre, Reflections, Velado, Volver yVir y Diana.