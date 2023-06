El Festival de Cine de Alicante propone hoy una jornada dedicada a la comedia romántica con dos óperas primas muy distintas entre sí que se proyectan este martes en los cines Kinépolis: la primera, Capaz o incapaz, de Oliver Reaza, será presentada por el equipo de la película a las 19.15 horas, mientras Tregua(s), de Mario Hernández, lo hace a las 21.15 horas con sus responsables.

Tregua(s) es el debut en el largometraje de Mario Hernández, nacido en Almansa hace 35 años pero muy vinculado a Alicante -formado en la UA y en el extinto Centro de Estudios de Ciudad de la Luz- que tuvo su estreno a lo grande en el Festival de Málaga y que volvió del de Ibiza (Ibicine) con cinco premios bajo el brazo.

La historia está protagonizada por Bruna Cusí (ganadora de un Goya por Verano 1993, de Carla Simón) y el actor malagueño Salva Reina, que dan vida a Ara y Edu, una actriz y un guionista que mantienen un idilio desde hace diez años al margen de sus relaciones oficiales con sus respectivas parejas. Tras un año sin verse, aprovechan un festival de cine para encontrarse. Pero ni siquiera esta tregua tan deseada está libre de las mentiras y nostalgias de su vida real.

"A mí me gusta decir que Tregua(s) es una anti-historia de amor porque en la comedia romántica o drama romántico, donde se inscribe como genero, la historia termina cuando los protagonistas se dicen te quiero y aquí es cuando empieza el marrón. Y el público va a ver una vuelta de tuerca a esas películas románticas que igual se quedan en la superficie para el mundo actual, donde aún no somos capaces de definir nuestros sentimientos y muchas veces, aceptarlos. Al final el problema no es tanto las mentiras que dicen a los demás como las que ellos se dicen a sí mismos", explica el guionista y director, que considera que la comedia romántica "es un genero denostado y a mí me parece maravilloso".

El peso de la película reside en el diálogo que mantienen los dos protagonistas, "de naturalidad desbordante, que te olvidas de que están interpretando y ves a dos personajes hablando, discutiendo, follando y riéndose", puesto que el humor siempre está de fondo -"no concibo nada, ni el día a día, sin humor", apostilla-. El director apunta a películas como la trilogía de Richard Linklater (Antes del anochecer...) películas de Rohmer (Mi noche con Maud) o Sorogoyen (Stockholm) para explicar su predilección "por las películas de personajes que hablan porque me interesa mucho la palabra. No hay nada más fascinante que encerrar a dos personas en una habitación y que hablen. Creo que eso es un punto a favor porque entre el ruido y la furia de producciones alocadas a veces uno echa de menos sentarse en una butaca en compañía y compartir en silencio lo que pasa dentro".

Tregua(s) llegará a los cines el 8 de septiembre. La idea de Hernández es retomar la historia de ambos personajes cinco o diez años más tarde "a ver dónde están, pero nunca se sabe". Ahora escribe el guion de otra película, que alterna con su compañía de teatro en Madrid, Hernández y Fernández.

"Capaz o incapaz", de Oliver Reaza

Para Oliver Reaza, Capaz o incapaz es su debut en el largometraje y el de Alicante es su estreno en festivales. Levantar la película "ha sido duro pero al final ha llegado a buen puerto y que nos pongan a competir en el festival es un sueño", avanza el realizador, natural de La Vila, donde se ha rodado esta ópera prima, una comedia contra los prejuicios.

Capaz o incapaz es la historia de Nico que, tras ver frustrado su deseo de ser padre con Lucía y perder el trabajo y la casa, se ve obligado a volver a casa de su padre y lidiar con la novia de este, a la que no soporta. Mientras intenta superar su crisis personal con la particular ayuda de sus amigos, conoce a Gaby, una colombiana 10 años menor que él con la que inicia una aventura inesperada y nueva para él.

La película parte de una idea original, argumento y trama principal de Oliver, a la que dio forma de guion Esmeralda Delgado "y en tiemp récord lo conseguimos". Es una historia que habla "de relaciones paterno-filiales, de pareja, de amistad", pero sobre todo pone el foco en que "muchas veces no sabemos los prejuicios que podemos llegar a tener hasta que nos vemos en situaciones límite. Hay una generación que cree que no tenemos prejuicios, que no somos machistas, ni racistas, que eso es cosa del pasado, y al enfrentarnos a algunas situaciones vitales descubrimos que quizá hemos heredado más de lo que quisiéramos, el poso del patriarcado sin querer lo llevamos dentro y sale cuando no lo esperamos", explica Delgado.

Reaza protagoniza la cinta junto a Josma Villaroel y Eduardo Recabarren, entre otros. Ella destaca del rodaje el "entorno maravilloso" que tuvieron, done La Vila es una protagonista más, y el "crecimiento constante que tuvimos como equipo desde el día uno". Recabarren, profesor de interpretación de Reaza al que ha acompañado en otros proyectos, cree que con esta película "el salto ha sido apoteósico al haber pasado de un nivel muy de youtube a una película que opta a un festival".

No está previsto su estreno en cine, pero una distribuidora les ha propuesto mover la cinta en alguna plataforma. Reaza tiene otros proyectos en mente, pero aclara que "ahora simplemente estamos disfrutando del momento y todo irá llegando, no hay prisa y vamos a ver qué pasa. Tengo un montón de proyectos, pero las cosas tienen que reposar".