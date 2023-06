«No se reconoce la belleza y complejidad de la docencia, por eso es injustamente tratada»

Lee uno sus artículos cada fin de semana en el periódico y queda claro que ser docente le ha formado como persona. ¿Cómo sería Miguel Ángel Santos Guerra si no hubiera sido profesor?

Interesante cuestión, de respuesta solo probabilística. No es fácil hacer un futurible retrospectivo. Creo que el ejercicio de la profesión nos configura como personas. Porque la profesión es una forma de ser y de estar en el mundo, una forma peculiar de entender la realidad y de comunicarse con las personas. Un modo de ser sujetos políticos. Entonces, ¿cómo habría sido de no haber abrazado la profesión docente? Me cuesta imaginarlo porque siempre me he visto donde he estado. Desde luego, depende de la profesión que hubiera elegido, si es que hubiera elegido alguna. En algún momento, me tentó la carrera de Periodismo. De haberla seguido creo que no hubiera desarrollado de la misma manera la forma de comunicarme con los demás, de entender el mundo y de relacionarme con el conocimiento.

En diversos pasajes de Las emociones de la profesión docente señala que enseñar es trabajar con el corazón y la mente de los alumnos. ¿Resulta más difícil el trabajo con el corazón o el que se hace con la mente?

No se pueden separar ambas dimensiones. Se olvida algunas veces que para enseñar hace falta una disposición emocional hacia el aprendizaje. Pero respondiendo a la cuestión resulta más difícil la educación emocional porque la escuela ha sido siempre el reino de lo cognitivo, no el reino de lo afectivo. A los profesores y a los alumnos se nos ha preguntado al entrar y al salir cuánto sabes pero no cómo te sientes. La formación inicial de los docentes ha adolecido de carencias importantes en la formación emocional. Qué decir del proceso de selección: sólo ha importado cuánto se sabe y, a lo sumo, cómo se sabe enseñar. No hace mucho publiqué, también en HomoSapiens Ediciones, Educar el corazón y otro titulado Evaluar con el corazón. Creo que es preciso hacer hincapié en esta cuestión.

La docencia no deja de tener retos, muchas veces se habla de los que están incluidos en la esfera política o social. Pero dado que este es un libro sobre las emociones de la docencia me gustaría preguntarle cuál es el principal desafío emocional al que se enfrenta un docente de la actualidad.

El principal reto emocional del docente consiste en despertar el interés, incentivar la curiosidad y conquistar la confianza y el amor de su alumnado. Los alumnos aprenden de aquellos docentes a los que aman. Lo puede conseguir con la cercanía emocional, el compromiso, el trabajo y el ejemplo. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Dice Emilio Lledó que la profesión docente gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. No puedo estar más de acuerdo. Después hay otros retos de carácter más ambicioso, como generar proyectos educativos transformadores desde la escuela pública del país. Una escuela de y para todos y para todas, la escuela pública como gran mezcladora social.

Por circunstancias personales, conozco casi de primera mano el sufrimiento, la tristeza y la impotencia que muchas veces experimentan los profesionales de la docencia. ¿Usted ha sufrido la docencia, ha tenido momentos, circunstancias, situaciones en los que las emociones, del lado negativo, le llevaran a pensar en dejarlo para siempre?

No. No he pasado por ese trance, nunca he llegado a pensar que era mejor dejarlo. Es más, me ha costado vivir el momento de la jubilación. De hecho, pedí la condición de emérito, que suponía tres años de prórroga voluntaria, más allá de los 70 años. No es que no haya vivido situaciones dolorosas en la docencia y en la dirección de instituciones. He tenido dificultades, decepciones y fracasos, cómo no. Pero nunca me ha llevado el dolor a querer tirar la toalla. Las dificultades son evidentes y algunas veces se hacen muy duras; unas proceden de las actitudes de los alumnos y de las alumnas que no quieren estudiar, otras de la Administración educativa que promulga leyes de forma incesante sin alcanzar nunca un pacto educativo y que no mejora sustancialmente los procesos de formación y selección, de las familias y de la sociedad que muchas veces minusvalora injustamente la docencia.

Incide usted en los muchos elementos «distractores» que presentan los alumnos de hoy en día.

Son muy poderosos: reciben propuestas de modelos por la vía de la seducción (nosotros proponemos modelos por la vía de la argumentación), viven en una cultura neoliberal que contradice casi todos los presupuestos de la educación, reciben influjos nefastos de las redes y ya saben a ciencia cierta que tener éxito en la escuela no significa tener un puesto de trabajo y un proceso de socialización exitosa.