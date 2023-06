Los casos de violencia de género siguen siendo una lacra social. Todo el mundo habla de ello pero no se habla del otro lado, "de la víctima y de su deseo de venganza". El cineasta valenciano Pedro Pérez Rosado ha traspasado esa barrera y se pone en la cabeza de la víctima en Quatre raons, cinta que se proyecta a concurso hoy miércoles, a las 20.45 horas en los Kinépolis, dentro del Festival de Cine de Alicante.

"Para mí es como una venganza y nunca se habla de esto; no hay derecho a que haya tanto maltrato y no se devuelva la bofetada", asegura Pérez Rosado que afronta su segunda película en valenciano, con guion de Lilian Rosado y un plantel de actores encabezado por Cristina Plaza, Mercedes Sampietro, Loren López y Jordi Ballestero. "Prefiero hablar de maltrato a la mujer, porque violencia de género es un término político; el maltrato engloba otras acepciones, lo físico y psíquico, implica que puede ocurrirte con tu pareja pero también en tu centro de trabajo o con tus hijos".

La trama se centra en una mujer que hace ocho años, estando embarazada, es maltratada por su pareja hasta el punto de dejarla en estado vegetativo. Pasado ese tiempo, en el pudieron salvar a su hija, en la mente de María se agitan los malos recuerdos y los episodios de violencia vividos con su pareja que le han llevado a estar donde está. La cinta se introduce en la mente de la víctima para reflejar lo que pasaría si ella se levantara de esa cama y se tomara la justicia por su cuenta.

Un tema complicado

"Amaneces por la mañana todos los días casi con una mujer asesinada o desaparecida y luego todo eso se resume en un minuto de silencio en la puerta de un ayuntamiento, asegura Lilian Rosado, guionista y productora. "Detrás de eso hay muchas cosas, una infraestructura que está poniendo medidas para respaldar a las mujeres y hay mucha gente trabajando para eso, pero se queda ahí". Para la guionista, "la violencia no tiene color, es blanco o es negro, por eso la película tiene un color degradado".

Para el director, que ha rodado otros largometrajes como Mala o Una mujer con unas alas tremendas, tratar el tema del maltrato a la mujer "es muy complicado". Tanto que mucha gente define la película como "incómoda", afirma Lilian Rosado. "Me produce inquietud cuando la gente dice que es una película incómoda. Cuando dicen que puede molestar al espectador me da miedo".

Rodar en valenciano

Director y guionista coinciden en que "piensas que hay darle luz a esa oscuridad", pero cuando llamas para pedir ayudas "no todas las puertas se abren para un tema tan absolutamente terrible, no es facil que te apoyen. O se quedan en silencio y al final responden que no". Excepto, en este caso, el IVC, la Diputación de Valencia y los ayuntamientos de Almenara y Sagunto, donde se ha rodado la película.

Quatre raons, que se estrenará probablemente a lo largo de este verano, está rodada en valenciano, como ya hizo el realizador con Una mujer con unas alas tremendas. "Lo que queremos es que se exhiba en valenciano, aunque somos conscientes de que eso reduce los canales de exhibición, pero es también el paso para que las cosas se normalicen".