Su carrera interpretativa lleva muchos pasos por delante a su faceta literaria, en la que ha debutado con la novela La sombra de la tierra, una historia de mujeres llenas de maldad, en roles femeninos que siempre han sido masculinos. Y va a ser una serie. Elvira Mínguez estará el viernes en las Veladas Literarias Maestral, a las 20.30 horas, para hablar de su novela. Y ahí no va a parar.

¿Cómo llega una actriz a meterse en el mundo de la novela y además consigue publicar, que es lo complicado, y con Planeta?

En realidad llevo mucho tiempo escribiendo personajes, más dd 20 años inventándome cosas, situaciones, escenas... De alguna manera es contar la historia de otra forma a lo que suelo hacer. Como actores contamos historias de los directores y aquí es hacerlo de otra forma. Tengo material desde 2006, lo dejaba, volvía, y al final por la pandemia pues tenía bastante material y había cogido un hábito de escritura diario. Se lo enseñé a una amiga y me dijo que lo iba a enviar a Planeta. Yo creí que no valía para nada, pero les interesó. Fue una cosa maravillosa y sorprendente.

¿Por qué dio este paso?

En definitiva, arranqué con cuatro monólogos de cuatro personajes y de alguna forma al ir encontrando situaciones y acciones coherentes a los personajes que tenía pues fui llenando un cuerpo hasta llegar a 36 personajes que son los de la novela.

¿Y por qué eligió esta historia "terrible" de mujeres y su lucha de poderes?

Lo que he escrito han sido personajes que me gustaría que me dieran en el cine. Es difícil encontrar personajes femeninos con caracteres masculinos. Estas mujeres son ambiciosas, frías. Y las víctimas de esta ambición desmesurada y del odio como forma de vida son los hijos.

No es muy normal, y más en el siglo XIX, que el poder lo ostente la mujer. ¿Reivindica los papeles protagonistas de mujeres en literatura y en cine, y también alejarlas de ese papel de sufridoras, abandonadas y despechadas?

Sí, porque evidentemente se puede hacer absolutamente todo. Pero es cierto que normalmente si son mujeres de este tipo hay que justificarlas, sin embargo a los hombres no. Nos encontramos hombres malos y chungos que no tienen que justificar su actitud. Además, la historia se ha contado solo por los hombres y no existe, no hay referencia de que haya habido en algún momento una caciquesa con tanto poder como Garibalda. Pero la literatura puede contar la historia.

Garibalda, Atilana…. Garibaldi, Atila. ¿Tiene algo que ver el nombre de sus personajes con estas figuras históricas?

Todo esto viene porque mi bisabuela se llamaba Atilana. Se tiró a un pozo pero antes se ató las enaguas para que nadie se las viese cuando la sacasen. Por eso empecé a investigar desde ahí. Había una vecina realmente que se llamaba Garibalda. Era coincidencia, pero es verdad que tuve ese pensamiento.

¿Algo ha cambiado para las mujeres?

Desde luego es más fácil ahora y hemos avanzado muchísimo, pero con cuidado, porque a veces damos tres pasos para adelante y cinco para atrás. Si una mujer llega alto nos preguntamos cómo lo ha hecho. Tiene que llegar el momento en que no nos preguntemos nada, pero como son excepciones seguimos viéndolo como sospechoso. En eso no se ha avanzado.

Publicar este libro es en literatura como en cine fue para su carrera la película….

No creo que haya comparación. Está siendo todo tan particular y tan especial. Mi marido es el cine y mi amante la literatura. Me he criado con le mundo de los libros, mis mejores recuerdos los tengo con los libros. Y esto es un sueño hecho realidad fruto de mucho trabajo. Creo que son cosas muy distintas a nivel de deseos cumplidos, no tienen comparación.

Goya a mejor actriz de reparto por Tapas en 2005, además de tres nominaciones más, premios de la Unión de Actores, dos Biznagas de Plata. ¿Espera llegar a tanto en la literatura?

Yo siempre espero todo. Una vez que me meto quiero todo. Siempre hay que pensar alto, hay que intentarlo y si no sale pues se aprende muchísimo.

Actuar supone trabajar y compartir con otras personas, la literatura es un ejercicio individual. ¿Cómo conjuga esos dos mundos?

Con muchísima satisfacción. Es maravilloso escribir porque a la hora de la verdad el responsable eres tú, para bien o para mal. Es muchísimo mejor. Es un poco descanso.

¿Qué le aporta la literatura que no le da la interpretación?

Pues que es un poco demiurgo, haces lo que quieres con los personajes, intentando ser coherente y ya está. Me gusta porque a la hora de la verdad te permite crear todos los mundos que quieres. Solo está la fantasía, la imaginación, no hay nada más. Eso me parece una satisfacción enorme, el hacer y el deshacer, siempre respondiendo a una coherencia. Estoy acostumbrada a que recreo e interpreto historias de otros y tener esa sensación de libertad es increíble.

¿Escribe con ese matiz cinematográfico que lo proyecta como posible película o se desvincula totalmente?

La novela es absolutamente cinematográfica, es como si fuera un guion literario o una novela guionada. Es normal porque son 30 años en el mundo de la imagen. Es verdad que leo mucha literatura pero también muchos guiones y mi cabeza funciona en imágenes. De hecho se va a hacer una serie para el año que viene y la voy a dirigir yo.

¿Y a protagonizar?

Un Clint Eastwood no, todavía no lo puedo hacer (risas). Son 36 personajes y de muchísima complicación.

¿Qué tiene previsto hacer antes, algún papel en cine o serie, o empezar nueva novela?

Todo a la vez. Estoy rodando la serie Marbella con Dani de la Torre, protagonizada por Hugo Silva, y estoy con la adaptación de la novela a guion. Entretenida estoy. Me siento absolutamente privilegiada porque a los 58 años he encontrado algo que no podía imaginar que me iba a gustar tanto.

Va a participar en las Veladas literarias Maestral de Alicante con un menú sacado de su novela y un vino exclusivo sobre su historia, Lagarada, frente a sus lectores.

El contacto con el público está siendo maravilloso, en líneas generales a la gente la novela le encanta. A mí es de las cosas que más me gusta. Y encima me voy a comer ese menú...