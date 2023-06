Una comedia muy negra con humor salvaje (La fortaleza) y otra de fondo más dramático (Amigos hasta la muerte) ponen este viernes el punto final a la proyección de largometrajes a concurso en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante.

A las 18 horas se proyecta La fortaleza, la última película del malagueño Chiqui Carabante, que han defendido parte de sus actores ante la ausencia del director esta mañana. Fernando Cayo, Goya Toledo y Carla Nieto forman parte del reparto de lujo en esta película coral que se completa con Vito Sanz, Jose Manuel Poga, Fernando Tejero y Lola Casamayor junto a Manuel Zarzo, que interpreta al cabeza de familia que, tras su muerte, impone una yincana a sus herederos si quieren hacerse con la fortuna familiar.

"El problema de las herencias viene desde la antigüedad, pero Chiqui trata el tema aquí como un thriller que va derivando hacia la comedia terrorífica, con unos juegos y competiciones donde aparecen las frustraciones y malos rollos, las cuentas con el pasado y las cosas turbias que tienen los cinco hermanos", explica Fernando Cayo sobre esta película, que describe como "un brote de genialidad y una mezcla entre lo tarantiniano, las comedias grupales de Berlanga y un punto de Buñuel con estética de wéstern que raya el humor absurdo"

Cayo es el hermano mellizo en la ficción de Goya Toledo, una mujer "que se ha dedicado al éxito profesional por que con los sentimientos y con la vida no sabe manejarse" y "esconde una sensibilidad extrema detrás de una máscara de persona autosuficiente y déspota", apunta, mientras Carla Nieto es la pequeña del clan, "la rarita, depresiva, un poco pallá, en ese rol que le ha metido la familia, pero que transmuta y en el cambio se ve realmente quiénes somos todos", indica.

Para lograr esa "unión familiar", los protagonistas señalan que Carabante hizo mucho hincapié en los ensayos antes del rodaje, "que ayudó mucho, nos sirvió mucho y fue súper divertido para entender el arco de los personajes, que acaban en la naturaleza de su ser más visceral", apunta Toledo, a lo que Cayo añade que en la película "somos una piña muy mal avenida y para generar eso en pantalla tienes que estar muy compenetrado y confiando en el otro a la hora de trabajar".

El rodaje se llevó a cabo en una gran finca de Extremadura que antiguamente fue un sanatorio y "fue una experiencia muy intensa y dura porque hay mucha pelea, mucho polvo, mucha mosca, calor...", bromea Fernando Cayo, que destaca la estética de "textura polvorienta" de este filme, que pone en solfa "la institución familiar, el falso sentido de felicidad, la mala gestión de la frustración" a través de esas "herencias emocionales" que acaban haciendo implosión en los personajes como una liberación de las cargas familiares.

"La comedia cuando está bien hecha es muy terapéutica", asegura el actor que, aunque "los temas aquí son dramas muy potentes, pero tratados de manera que resulta muy cómico porque los gestionan muy mal. Y es catárquico para los espectadores también".

La fortaleza, que ha pasado por los festivales de Málaga y Sevilla, llega a los cines el 23 de junio.

Javier Veiga y Marta Hazas

Amigos hasta la muerte es el primer largometraje que firma el actor y humorista Javier Veiga, también guionista, director y productor, que protagoniza esta comedia con la actriz Marta Hazas y el actor Mauricio Ochmann, en una coproducción hispano-mexicana, que tendrá su estreno en cines en España el 15 de septiembre y que se verá también en América Latina, Brasil y EE UU. Hoy se proyecta en los cines Kinépolis de Alicante a las 20.30 horas.

El largometraje cuenta la historia de María, Nacho y Suso, tres amigos de toda la vida que han compartido muchas cosas, incluso demasiadas. De repente, a dos de ellos les va a tocar compartir el secreto de que el otro se va a morir.

"La película es una historia de amistad que habla sobre la muerte, sobre la aceptación de la muerte como parte de la vida e intentando desdramatizarlo, sin quitarle la importancia que tiene, pero viendo lo inevitable de algo que hay que asumir. Y con eso hemos hecho una comedia feel good, de buen rollo, optimista y esperanzadora pero hablando de la muerte de manera clara y sin tapujos", explica el director, pareja en la vida real de Marta Hazas, con quien también comparte la productora Medio Limón.

"Rodar juntos es una gozada, hay algo basado en la admiración que mantiene viva la pareja y me divierto mucho cuando trabajamos juntos. Son dos cosas que van de la mano", indica la actriz, a lo que Veiga agrega que "para mí es algo muy natural porque mis padres tenían un restaurante y vivian y trabajaban juntos, mis abuelos también, y para mí lo normal es que la pareja trabaje junta". El personaje femenino, escrito para Marta Haza, a ella le enamoró desde la lectura del guion: "Es un personaje de muchas artistas y matices y he intentado poner capas para hacer una María muy honesta intentando ser cero tramposa", bromea.

Veiga, que hace una década acudió al festival alicantino con sus cortos y resultó galardonado, veía "una bobada" eso del "salto al largometraje" antes de ponerse a ello y, sin embargo, reconoce haber sentido la presión. "Creía que no iba a pasarme, pero sí he notado la responsabilidad que da dirigir una película, es mucho más complejo, un equipo gigantesco, todo se mira con más detalle y tienes que poner un extra de mimo, pero me han dado muchas ganas de repetir".

El director se alegra del peso de las comedias en la sección oficial del festival y no en secciones paralelas como a veces sucede: "Es un género como mínimo igual de complejo o interesante que el drama. Aunque cada vez las películas son más mixtas, con más mezcla de géneros, pero son las películas que me gustan, las que juegan con distintos géneros, con la risa y la emoción, y está bien que eso no le reste presencia en festivales". Marta Haza, sobre lo poco premiado de las comedias -"es de lo que más quiero aprender", asegura-, concluye entre risas que "sería injusto que ganaran premios. Ya que las comedias se llevan la taquilla, habrá que dejar los premios para los dramones".