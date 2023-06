«Pûlsar to Floyd», un concierto en directo, convertido en un grandioso espectáculo audiovisual que se podrá disfrutar en el Gran Teatro de Elche el próximo sábado 10 de junio. Un auténtico tributo a una de las bandas de rock más icónicas del siglo XX.

«Pûlsar to Floyd» rinde homenaje a uno de los conciertos de culto de la historia de la música, «Pulse», de Pink Floyd. Un espectáculo musical y audiovisual a cargo de una de las bandas de rock asturianas más famosas de la última década, Pûlsar, ganadora en 2012 del IV Festival de Rock de A Coruña.

Formada por una conjunción de talentosos músicos y voces excepcionales, «Pûlsar to Floyd« es un proyecto gestado durante dos años por el veterano ingeniero de sonido Juan José González Peña, que comanda y coordina en la propia actuación el sonido, el vídeo y la producción, y al que se han unido ocho acompañantes de excepción, tanto instrumentistas como voces, tales como Carlos Suárez (guitarras y voz), Roberto Gómez (guitarras voz y producción), Ramón Morán (piano y teclados), Chema Menéndez (saxo, teclados y monitores de sonido), Christian Carrio (batería, percusión y producción), Javier de Coupaud (bajo, voz y producción), Lucía Martos (coro contralto) y Susana Sors (coro soprano).

Puesta en escena

El concierto que se disfrutará el próximo 10 de Junio en el coliseo ilicitano, es totalmente fiel al imponente concierto original, tanto a nivel de interpretación como de sonido. Todo ello, junto con una esmerada iluminación y la presencia de una pantalla trasera de grandes dimensiones, que sumerge al público en una atmósfera que evoca los paisajes sonoros y visuales característicos de la banda inglesa. Mediante el uso de imágenes y tecnologías del siglo XXI se traslada el mensaje de este icónico disco a la realidad de hoy en día.

P·U·L·S·E es el tercer álbum en directo de la banda de rock británica Pink Floyd, grabado en 1994 en diferentes conciertos celebrados por todo el mundo, tales como los estudios italianos Cinecittà o el Centro de Exhibiciones Earls Court londinense. Editado en 1995 con la discográficas EMI Records y Columbia Records, este disco es un recopilatorio que recoge todos los temas del álbum «The Dark Side of the Moon» y también otros como «Shine on You Crazy Diamond», «Comfortably Numb» o «Wish You Were Here».

Recorrido

Con lleno absoluto de taquilla en sus anteriores puestas en escena, «Pûlsar to Floyd» se estrenó el 13 de noviembre de 2021 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés con más de 700 personas entre el público y posteriormente el 13 de mayo de este mismo año en «Escenario Santander» de la capital cántabra.

Con una duración de 110 minutos, las entradas se encuentran ya a la venta en Instant Tickets y las taquillas del Gran Teatro de Elche