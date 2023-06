¿Quién no ha cantado alguna vez a pleno pulmón A quién le importa, Absolutamente, Ni tú ni nadie o Fiesta en el infierno? Pues este verano tienes la oportunidad de hacerlo, en directo y junto a Fangoria, en el Festival Noches Mágicas de Alicante.

El próximo 4 de agosto a las 22:30h, Alaska y Nacho Canut se subirán al escenario de los Jardines de Abril por primera vez en este increíble festival, y desde que salieran a la venta las entradas hace menos de un mes, ya se ha vendido el 60% del aforo. ¡No lo pienses más, porque las entradas están volando!

El Festival Noches Mágicas es ya conocido por transformar cada verano los Jardines de Abril en una máquina del tiempo. El 4 de agosto, a partir de las 20:30h, la finca se llenarán de neones, colores flúor, discos y vinilos para transportarte directamente a la década de los 80. Se trata de la 80’s Summer Party, una súper fiesta que revivirá los éxitos de una época inolvidable con el concierto estelar de Fangoria. Además, para disfrutar de la música perfecta, Dj Jes_Set estará a cargo de hacer magia con el rock, el disco y el dance. ¡Prepárate para bailar sin parar y disfrutar de una noche llena de sorpresas!

Un grupo que ha marcado a toda una generación

Esta legendaria banda de música electrónica madrileña fue creada en 1989 por Alaska y Nacho Canut. Desde entonces, han dejado una huella imborrable en la escena musical española. Su estilo único, que combina el pop/rock con la electrónica bailable, los ha llevado a ganar varios Premios de la Música y el reconocimiento de la revista Rolling Stone.

A lo largo de su carrera, Fangoria ha lanzado una serie de álbumes exitosos y ha conquistado a sus fans con canciones inolvidables. Desde su debut en 1991 con "Salto mortal" hasta su último trabajo "Existencialismo Pop", han sabido reinventarse y experimentar con diferentes estilos musicales. Su música ha evolucionado, pero siempre han mantenido su esencia y su capacidad para sorprender.

Más actuaciones del Festival | + Music in the Garden

El Festival Noches Mágicas se llevará a cabo del 27 de julio al 13 de agosto, y ofrecerá una amplia variedad de artistas y géneros musicales para todos los gustos. Desde Andrés Suárez hasta Fangoria, pasando por Dorian y Siempre Así, la diversidad musical está asegurada.

Con artistas de renombre como Luz Casal, Ara Malikian o Goyo Jiménez, el festival ha agotado sus entradas rápidamente. Sin embargo, aún puedes conseguir tus últimas entradas para ver a Raphael, Faemino, Cansado y Los Secretos, y más artistas.

Y si eres amante del indie rock, no puedes perderte el Music in the Garden #indierockfest los días 11 y 12 de agosto. Con la participación de grupos nacionales e internacionales como Kakkmaddafakka, Dorian, Siloé, Carlos Sadness y muchos más, este evento te garantiza dos días llenos de la mejor música. Además, podrás disfrutar de 8 horas de sesiones de DJ con artistas como JES_SET, CRISTIAN SET ROC, KOKEDAMA y SUZUKID.

Gastro Experiencia

Además, si quieres vivir una experiencia todavía más completa durante el Festival Noches Mágicas, ahora puedes reservar mesa en el exclusivo Restaurante Luna by Terre Catering. Prepárate para deleitar tu paladar con una gastronomía gourmet y disfrutar de un maridaje perfecto entre exquisitos platos y grandes artistas en un espacio con sello propio.

Imagina saborear deliciosos platos y experimentar una explosión de sabores mientras te rodeas de espectáculos impresionantes y te sumerges en la magia de los Jardines de Abril, el escenario exclusivo del festival. El Grupo Terre lidera este nuevo espacio gastronómico en el Festival Noches Mágicas, ofreciendo una propuesta culinaria de alta calidad que refleja la esencia de sus reconocidos restaurantes.

En el Restaurante Luna, podrás disfrutar de platos tradicionales y entrañables con toques divertidos y elementos sorprendentes que marcarán la diferencia. Será una noche inolvidable y mágica en un marco incomparable como el Festival Noches Mágicas.

Es importante tener en cuenta que las plazas son limitadas y la reserva en el Restaurante Luna solo está disponible para aquellos que cuenten con entrada para el evento de la noche que se reserva. No pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia gastronómica única y reservar tu mesa en este enlace.

El Festival Noches Mágicas en los Jardines de Abril de Alicante es el lugar donde la música y la magia se encuentran. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, sumergiéndote en la música de Fangoria y disfrutando de los grandes espectáculos e iconos de la música que formarán parte de este evento único. ¡Compra tus entradas ahora y prepárate para una noche mágica llena de buena música y diversión!