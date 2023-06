"Con mi música intento inculcar el amor por la cultura mexicana, sin políticas ni conjeturas"

Tras cinco años de espera regresa a España el mayor exponente de la música mexicana del mundo, Alejandro Fernández. El artista presentará su gira Amor y patria y todos sus éxitos en Marenostrum Fuengirola, el próximo 21 de junio; siendo este el único concierto en la provincia.

La verdad es que no me imagino a un cantante español haciendo una gira titulada 'Amor y patria'. ¿Entiende usted que en España la relación con el país, con lo que simboliza, sea tan ambivalente, tan de amor-odio o es algo que no le cabe en la cabeza?

No para nada. Nosotros somos muy patriotas, sobre todo yo que me dedico al arte, siempre intento inculcar música y cultura mexicana, pero no tiene más conjeturas ni va más allá de eso, no hay políticas. Se trata de hablar del amor que tenemos a nuestro país.

Viene de hacer historia con su concierto en la Monumental de México, con 50.000 mexicanos en un recital que fue un homenaje a su padre, Vicente Fernández. Menudo reto tuvo que haber sido, el ponerse el listón tan alto, ¿no?

Fue un reto increíble, a la par que espectacular. Nos sorprendió mucho, fue como un pequeño homenaje a mi padre, él lo hizo 40 años antes y le costó mucho. Quería repetirlo, y hacerle honor. El concierto que llevamos fue impresionante y nuestro objetivo es grabarlo para futuras visualizaciones.

Por cierto, comentó que ese concierto marcaría un antes y un después en su carrera. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde dirigirá ahora sus pasos?

Más allá del lugar, ya que es un sitio muy importante por el que han pasado muchos artistas de relevancia, es una plaza histórica, la más grande del mundo. El mero hecho de tocar ahí fue un reto muy grande, teniendo en cuenta lo mucho que le costó a mi padre.

Para usted, su padre fue más que un padre, fue también su guía, su mentor, su maestro. Ahora que ya no está entre nosotros su jefe, como le llamaba usted, ¿con quién consulta sus decisiones de carrera?

Para mí era un autor y un cantante muy grande, pero yo había tomado mi propio camino, había hecho mi propio vuelo. Siempre le pedía consejos, de él aprendí muchas cosas, me dio la sabiduría para tomar mis propias decisiones. Y más allá de todo, he tratado de rodearme de gente muy capacitada; también cuento con un gran equipo que me asesora en mi carrera.

No es nada habitual que el hijo de una figura tan icónica goce también de tanto éxito. ¿Cómo lo ha conseguido?

Cuando comencé a trabajar, el hecho de ser hijo de una figura tan grande me puso en el ojo del huracán. Todo ha sido a base de trabajo y más trabajo.

¿Qué podemos esperar de su concierto en Marenostrum Fuengirola?

Una noche increíble, una fiesta espectacular, habrá mariachis y una veintena de músicos. A Málaga traemos una producción increíble, ánimo a todos que venga vamos a pasar una gran noche mexicana, donde tocaré mis grandes hits.

Creo que usted es un buen amigo del malagueño Pablo López y que incluso tienen pensado colaborar juntos. ¿Es así?

Estamos en ello, es difícil coincidir por nuestras agendas. Pablo y yo somos muy, muy cercanos y muy buenos amigos. Cada vez que viene a México me encanta atenderlo.

Su relación con España es especialmente intensa, ¿verdad?

Muy, muy buena. Creo que es uno de los lugares donde más clubes de fans tengo. La gente es muy cariñosa, intento ir a España cada dos años, pero con la pandemia estuvimos cinco años sin poder tocar allá. Siento que la gente en España también tiene ganas de verme, han tenido la paciencia de esperarme tanto tiempo. Por ello quiero invitarles a todos al concierto de Málaga.

La música latina, en su vertiente urbana, domina los mercados, con artistas como Bad Bunny, Rosalía y muchos más. ¿Siente que las otras músicas latinas, como la mexicana, las regionales, las más autóctonas y folclóricas han quedado un poco relegadas?

En algún momento sí, pero la música mexicana está tomando una fuerza que nunca había visto, por encima de la urbana, por lo menos en Latinoamérica está por las nubes. Somos el número uno a nivel global.

Cristian Nodal está confirmado para actuar en Marenostrum el año que viene. ¿Qué opina usted de artistas como él o Peso Pluma, esa nueva música mexicana?

Ahora están surgiendo otros géneros, lo que está despertando el interés de muchos. La música mexicana se está abriendo a otras fronteras y considero que es algo muy bueno, impregnarse de esta música.