Aprieta el calor, como la sequía, en la finca Las Tiesas de Santa María, predios extremeños del ganadero Victorino Martín. En el campo bravo no se para. Victorino atiende la llamada a caballo, repasando las corridas y ultimando el enésimo saneamiento al que se deben someter todos los animales de la explotación varias veces al año.

Su voz destila ilusión. Y compromiso. Su ganadería está anunciada el domingo, día 25, en la Feria de Hogueras de Alicante, plaza a la que regresa después de 37 años de ausencia. En el cartel, el torero más venerado de la actualidad, el más valiente de los artistas: Morante de la Puebla.

"Es una corrida seria, a pesar de ser para una plaza de segunda, está un poquito por encima del toro habitual de Alicante”

El hecho de que el torero cigarrero se acartele con los tan temidos victorinos ya es un acontecimiento en sí mismo. Uno de los hitos de la temporada taurina.

Completan la terna Rafael Rubio Rafaelillo, todo un especialista con los toros de esta casa, y Pablo Aguado, otro torero de arte que debuta con los grises de la A coronada. Hilar y coser todos esos mimbres es mérito de la empresa de la plaza, Eventos Mare Nostrum, con Nacho Lloret a la cabeza de las negociaciones.

Hechuras y seriedad de expresión

La corrida elegida es un espectáculo en sí misma. Por sus hechuras, por la seriedad en su expresión y por lo entipada. Los seis toros son fieles a su encaste Albaserrada-Saltillo y sus hermanos han sido lidiados con éxito en plazas de la categoría de Madrid, Sevilla, Arles y Castellón en los últimos tres meses. La afición espera con mucha expectación a los victorinos y su propietario, Victorino Martín García, hijo del legendario Paleto de Galapagar, espera estar a la altura.

¿Cuáles son las sensaciones a apenas unos días del compromiso de Alicante?

Sobre todo tenemos una gran ilusión por lidiar en una plaza a la que no vamos desde hace 37 años, pero curiosamente estamos muy ligados a la tierra alicantina, sobre todo en Orihuela con las novilladas de Escudero Calvo que mataba El Caracol. Y qué decir que los primeros trofeos a toros nuestros en Las Ventas los cortó El Inclusero, o la relación de tantos años con el maestro Luis Francisco Esplá, al que admiramos muchísimo.

La presencia de Morante en el cartel, ¿añade una presión extra?

Todo es motivador y admiramos a todos los toreros, a todos. Qué duda cabe que la presencia de Morante es un plus de extra. Rafaelillo es un clásico, un torero muy capaz, que conoce nuestra ganadería pero que es capaz de torear muy bien al toro que se lo permite. Pablo Aguado es otro torero artista que debuta, lo suyo es más una incóginta por resolver.

Bien. Pero no podemos ocultar que los focos están puestos en el torero de La Puebla…

Está claro. El gran aliciente es que Morante es ahora mismo el torero más en forma, el torero que ha hecho historia en Sevilla cortando un rabo en la Maestranza medio siglo después y que se va a enfrentar a una corrida nuestra en el mejor momento de su carrera. Puede ser uno de los carteles con más interés de la temporada española, sí.

¿Cómo se elige una corrida para un día así?

En casa reseñamos los toros que creemos convenientes para cada plaza según el tipo de camada que tienes. No por el hecho de que la mate Morante vamos a cambiar de idea. Todos los toreros son iguales, máximo respeto para todos ellos.

"Los triunfos de Madrid, Sevilla, Arles y Castellón nos animan a seguir luchando. Ojalá el domingo podamos mantener esta racha tan bonita"

A raíz de esa pregunta, Victorino comienza a hablar de toros, de números, de familias, de hechuras. Una tormenta de ideas pero que deja claro cómo son los toros que la afición alicantina verá el domingo. “Es una corrida muy entipada, muy en el tipo de lo que ha sido el toro de nuestra casa durante más de 60 años. Es una corrida seria, a pesar de ser una plaza de segunda, está un poquito por encima. Son todos ellos de pelaje cárdeno, aunque se embarcará un séptimo negro que en principio va de sobrero”, manifiesta el criador.

Y detalla cada uno de los animales: “El 41 viene de las vengadoras y nos gusta mucho. Le da mucho a la corrida, es una familia muy clásica; el 91, de las morenitas, y te diré que el toro que nos hizo la ganadería era de esa familia; el 96, Planeante, tiene varios hermanos indultados, en Illescas, en Calasparra…; el número 4 nos encanta por sus hechuras; el 35 viene de las bordadoras, y el 77, Molinito, viene directamente del toro indultado por Diego Urdiales en Logroño”.

Un torero grandioso

Dejamos a Victorino Martín tratando de apartar un eral que se ha saltado a la cerca de los añojos. Antes de despedirnos, de nuevo Morante aflora en la conversación. “Es que es un torero grandioso. No le vamos a descubrir ahora, pero es que desde que cuajó un toro nuestro en Sevilla con el capote de manera sublime, no ha parado de crecer, aprendiendo, evolucionando. Su gran virtud es eso, el no cesar de crecer y de ser cada vez mejor torero. Como tengamos la suerte que se encuentre con un toro de casa embistiendo, puede ser inolvidable, histórico. Un acontecimiento de los que se recordará mucho tiempo”.

Ojalá y así sea. Los victorinos llegan el viernes a la plaza de Alicante para ser reconocidos por el equipo veterinario. El domingo 25 es el día. Las taquillas de la plaza abren de 10 a 21 horas y en la web www.torosalicante.com, se pueden adquirir las localidades online.